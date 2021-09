„Ich wünsche ihnen, dass sie einen richtigen Mix zwischen Spannung und Entspannung, Zuhören und Reden etc. finden“, sagte der Direktor. Gefeiert wurde der Ausbildungsabschluss 20 neuer Diplompflegekräfte und des überhaupt ersten Jahrganges für Pflegeassistenz. Die künftigen Einsatzorte der Absolventen sind vielfältig zwischen, OP, Cardio und Justizanstalt. Zehn der neuen Diplompflegekräfte bleiben im Klinikum Mistelbach.

„Sie haben eine Ausbildung in einem Jahr genossen, in dem es mi Einschränkungen nicht so einfach war“, sagte Landtagsabgeordneter Manfred Schulz hinsichtlich der Coronamaßnahmen. Schulz war selbst Patient Nummer drei, der in die Coronastation im KH Hollabrunn eingeliefert worden war: „Hören wir auf, die Maßnahmen krank zu diskutieren“, forderte er. Nur so könne die Pandemie endlich in den Griff bekommen werden. Hinsichtlich des Jobs im Pflegebereich attestierte der den Absolventen, dass sie einen der schwersten Berufe überhaupt hätten: „Weil sie es mit Menschen zu tun haben. Mit ihren Emotionen, mit ihren Sorgen.“