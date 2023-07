Poysdorfer Mittelschule: Freudentränen & viel Applaus für Schodl

Mit dabei auch die Familie, die Renate Schodl immer auf ihrem Weg begleitete und bestärkte. Ihre Nachfolgerin Michaela Rindhauser führte durch das kreative und abwechslungsreiche Programm, das der scheidenden Direktorin so manche Freudenträne entlockte. Unter den Gästen auch Religionsfachinspektorin Christine Edlinger, Pfarrer Kolo und Kaplan Thorsten. Rene Willmann und Sylvia Hugl-Wimmer bedankten sich im Namen des Elternvereines für die gute Zusammenarbeit. Die Schulband unter der Leitung von Maria Hirtl sorgte für den musikalischen Rahmen.

Die Offenheit der Schule für andere Länder ist nicht nur bei den EU Projekten der NÖ Mittelschule zu sehen. Auch zwei Burschen aus der Ukraine trugen Renate Schodl zum Abschied ein Gedicht in ihrer Muttersprache und in Deutsch vor. Schulqualitätsmanager Christoph Eckel betonte, dass Renate Schodl stets eine Akteurin war, die zielstrebig und ruhig unterwegs war. Egal, ob es um die Vereinigung der beiden Hauptschulen in Poysdorf und der Schule in Drasenhofen oder um den Wechsel von der Hauptschule zur NÖ Mittelschule ging. Hier ist es Renate Schodl auch sehr gut gelungen, aus den drei Lehrkörpern dieser Schulen eine Einheit zu schaffen, mit dem Ziel, für die Schüler optimale Voraussetzungen fürs Lernen zu schaffen. Auch der naturwissenschaftliche Schwerpunkt Mint stellt die Schüler in den Mittelpunkt jedes Handelns.

Bürgermeister Josef Fürst, der zwanzig Jahre selbst Lehrer in Poysdorf war, kennt Renate Schodl und ihre kompetente Arbeit auch aus dieser Zeit. Als Obmann der Mittelschulgemeinde hob er hervor, das die Modernisierung des Schulgebäudes in der Hindenburgstraße ganz klar die Handschrift von Renate Schodl trägt.

Schodl begann 1982 nach der Ausbildung an der Hauptschule in Laa, kam 1983 bereits nach Poysdorf, wurde 2008 Hauptschuldirektorin und leitete die Schule mittlerweile mit einem sehr kompetenten und engagierten Lehrerteam seit nunmehr 15 Jahren. Im Jahr 2019 wurde ihr für diese Verdienste der Berufstitel Oberschulrat verliehen. Schulqualitätsmanager Christoph Eckel konnte im Namen von Bildungsdirektor Karl Fritthum anlässlich der Pensionierung besonderen Dank und Anerkennung aussprechen. Mit rhythmischer Gymnastik, einem speziell für die Frau Direktor umgedichteten Lied, den verschiedensten Möglichkeiten, wie die Jungpensionistin ihren Alltag verbringen könnte, oder auch mit Bauchtanz zeigten die Schüler, was sie in den Neigungsgruppen der Schule an Kreativem gelernt haben.

Die Lehrerkollegen haben in einer großen Geheimaktion ein ganz persönliches Geschenk zum Abschied gebastelt. Jeder Lehrer durfte sich als Keramiker versuchen und gemeinsam ergab es eine wunderschöne Skulptur, die in Zukunft den Garten von Renate und Erich Schodl schmücken wird. Bürgermeister Josef Fürst betonte, dass für das Funktionieren eines Team der Kopf sehr wichtig ist. Renate Schodl hat es immer sehr gut verstanden, Schüler wie Lehrer zu motivieren und auf dem Weg mitzunehmen. „In deiner Arbeit steckte immer sehr viel Herz und hohe pädagogische Qualität. So wurde Poysdorf unter deiner Führung zu einer Leuchtturmschule in Niederösterreich“, hob Fürst hervor.

Mit Michaela Rindhauser hat die Schule eine langjährige Mitstreiterin und sehr kompetente Führungskraft als neue Leiterin erhalten. Für Josef Fürst der richtige Weg, um den erfolgreichen Weg der Renate Schodl in Poysdorf weiterzuführen. Zum Abschied hat Renate Schodl jedem Lehrer der Schule einen ganz persönlichen Brief geschrieben, um so auch die Dankbarkeit für die gute langjährige Zusammenarbeit auszudrücken. Als das offizielle Programm zu Ende war, gab es zu den Liedern der Schulband Standing Ovations für die scheidende Schuldirektorin Renate Schodl.