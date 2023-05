Hergovich: Es darf politisch keine Lieblingsregionen geben

Ob er es schon bereut hat, von der Landesspitze des AMS in die Politik gewechselt zu sein? „Nein“, lacht der gebürtige Korneuburger Sven Hergovic. Auch, wenn er früher viel mit der Politik zu tun hatte, hatte ihn doch überrascht, wie sehr die Politik auf den eigenen politischen Vorteil konzentriert sei.

Und er wird nicht müde, die SPÖ-Sicht zu den gescheiterten ÖVP-SPÖ-Verhandlungen wegen eines Regierungsübereinkommens zu wiederholen: „Es ist total ok, wenn die ÖVP frei entscheiden will, mit wem sie koaliert. Aber diese Scheinverhandlungen mit uns waren schon eine Täuschung der Wähler“, sagt der designierte SPÖ-Chef. Und an den auf fünf Eckpunkte eingedickten inhaltlichen sozialdemokratischen Forderungen habe die ÖVP überhaupt kein Interesse gehabt.

Jetzt, ohne Regierungsübereinkommen, wolle man an diesen Forderungen fest halten: Kostenloser Ganztagskindergarten für alle, die das wollen, eine Ausweitung des Jobgarantiemodells, die Anstellung pflegender Angehöriger beim Land, um diese sozial abzusichern, ein Teuerungsstopp und die Gleichbehandlung der Regionen: „Es darf keine Lieblingsregionen mehr geben, es darf nicht abhängig von der Postleitzahl sein, ob man Polizei, Post, Bankomat und Arzt in der Gemeinde hat“, sagt Hergovich. Vor allem der Bankomat sei wichtig, um die Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld sicherstellen zu können.

Wo sind die regionalen Probleme im Weinviertel, die aus Sicht der SPÖ angegangen werden sollen? „Der Ausbau der S2 und die Reaktivierung der Schweinbarther Line“, sagt SPÖ-Bezirksvorsitzende Melanie Erasim: „Dafür werde ich mich bis zu meinem letzten politischen Atemzug einsetzen“, so die Rabensburgerin. Die Taktung der Buslinien und die Versorgung der Region mit Kassenärzten bei Praktikern und in mehreren Fachbereichen, Kindermedizin beispielsweise, müsste verbessert werden. „Da sind wir mit Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig in Kontakt“, sagt Erasim. Ebenso, wie beim reformbedürftigen Großgeräteplan, der verhindert, dass es im Bezirk Mistelbach ein zusätzliches Kassen-MRT gibt: „Hier heißt es Kontakte auf Bundesebene zu knüpfen, weil die Entscheidungen dort fallen“, ergänzt Erasim.

Was gefällt ihr am neuen Chef? „Sven macht keine Politik für St. Pölten, Krems oder Wr. Neustadt, sondern für die Regionen.“ Mit lokalisierten Projekten werde der ländliche Raum gestärkt.

Was amüsiert Hergovic mittlerweile am meisten? Dass er und ein Team von der ÖVP als „überhebliche Wiener Spitzbubenpartie“ verunglimpft werden: „Dabei haben wir gar keinen einzigen Wiener dabei“, sagt der Korneuburger: „Aber wir suchen noch einen guten Wiener“, lacht er.

