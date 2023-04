Temporeduktion in Mistelbach: Kontroll-Möglichkeiten fehlen

„In Mistelbach hat es viele Diskussionen zur 30er Zone gegeben, unter anderem auch mit der Polizei“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll. Es sei im Moment einfach nicht möglich, eine 30er Zone groß anzulegen. Es ist nichtmal jetzt möglich, alle geltenden Tempolimitis zu kontrollieren - je mehr Tafeln aufgestellt werden, desto unmöglicher wird auch die Kontrolle. Außerdem gibt es auch Nebenstraßen, wo eine 30er Zone gar nicht so sinnvol ist, gibt Stubenvoll zu bedenken. Und manche Straße sei an bestimmten Stellen so breit, dass sich ohnein niemand daran halten würde. Sinnvoller wäre es beispielsweise, flächendeckend Tempo 40 im Ortsgebiet einzuführen.

Gemeinsam mit der TU Wien wird gerade an einem Mobilitätskonzept gearbeitet - nach der Fertigstellung soll ein groß angelegter Maßnahmenkatalog kommen. „Vorerst werden wir also keine Schnellschüsse machen, bis wir nicht das ganzheitliche Konzept in den Händen halten“, so Stubenvoll. Zusätzlich seien auch bauliche Maßnahmen zu bedenken, die mit einem Tempo 30 einhergehen - das würde dann schnell wieder sehr viel Geld kosten.

