„Der Praxistag an der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach draußen in den Obstgärten stellt eine willkommene Unterbrechung in den Tagen des Distance Learnings dar“, weiß Direktorin Veronika Schreder. Die Schüler des ersten Jahrganges der Weinbauklasse verbrachten einen Tag beim Obstbaumschnitt an der Schule. Der Mund-Nasenschutz half in diesem Fall auch gegen die Kälte und war somit nicht unwillkommen.

Infos zur Schule: www.lfs-mistelbach.ac.at