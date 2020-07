Etwas über ein Monat lang kontrollierte die Gemeinde die gefahrenen Geschwindigkeiten im Ortsgebiet von Grafensulz: Insgesamt wurden über 14.100 Messungen zwischen 14. Mai und 18. Juni ausgewertet. Das Ergebnis: Durchschnittlich fuhren die Autofahrer 40,4 km/h im Bereich des Hauses Grafensulz 40 in Fahrtrichtung Niederleis. Und: Wenn sie die Geschwindigkeitsanzeige der mobilen Geschwindigkeitsmessung bemerkten, reduzierten sie ihre Geschwindigkeit um 5,2 km/h.

Hintergrund der Messaktion waren Beschwerden von Grafensulzern, die sich über Raserei im Ortsgebiet beschwert hatten. Durch den Ort führt heuer wieder eine der Umleitungen im Zuge der Sanierungsarbeiten der Ladendorfer Ortsdurchfahrt. „Heuer ist der vorletzte Bauabschnitt und der letzte mit einer Umleitung“, sagt Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP), der die Beschwerden der Grafensulzer als Ort mit normalerweise wenig Verkehr, versteht.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit im Ortsgebiet war 84 km/h - und das um 2.09 Uhr in der Nacht.

Wann sind Autos in Grafensulz unterwegs? Laut der von Gemeinderat Alexander Schmidt ausgewerteten Daten ist „Rush hour“ im Ort zwischen 14 und 16 Uhr - genau in diesem Intervall werden auch die durchschnittlich höchsten Geschwindigkeiten gemessen.

„Jetzt messen wir die Geschwindigkeiten in die Gegenrichtung. Mal sehen, was herauskommt“, sagt der Bürgermeister. Denn viele Grafensulzer hätten im Ortsgebiet während der Umleitungszeit gerne einen 30er. „Nach den derzeitigen Messergebnissen ist der 30er nicht gerechtfertigt, sagen uns die Experten der Bezirkshauptmannschaft“, so Bürgermeister Thomas Ludwig.

Seitens der Gemeinde werde versucht, die Verkehrsbelastung durch Grafensulz so kurz als möglich zu halten und die Baustelle so oft als möglich befahrbar zu machen.