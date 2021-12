Ehrentafel wurde in Nodendorf sofort entfernt

Da wurde seitens der Gemeinde gar nicht lang gefackelt: Die Ehrentafel für den austrofaschistischen Kanzler Engelbert Dollfuß, die seit den späten 1930er-Jahren neben dem Eingang zur 1928 gebauten Kapelle in Nodendorf geprangt hatte, wurde noch in der Vorwoche entfernt. In der Gemeinderatssitzung am 14. 12. wurde die Angelegenheit besprochen: „Wir wollten rasch ein Zeichen setzen“, sagt Bürgermeister Leopold Rötzer: „Sie hatte keine Bedeutung für uns.“

Die Tafel wurde entfernt, da sie nichts anderes, als ein Relikt aus vergangenen Zeiten war. Sie wurde dem Heimatmuseum übergeben, wo sie archiviert wurde. Für den (Dauer-)Ausstellungsbetrieb ist sie nicht gedacht, vernichtet wurde sie als Dokument der Zeitgeschichte aber auch nicht. Die Tafel war vom Gemeinderat der damaligen Gemeinde Nodendorf in der Zeit des Ständestaates an der Kapelle angebracht worden. Schnell gehandelt hat die Gemeinde auch bei der Beseitigung der Entfernungsspuren auf der Fassade der Nodendorfer Kapelle: Beim NÖN-Lokalaugenschein war noch das Loch zu sehen, tags darauf war es grob verputzt.