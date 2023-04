Ernsdorf: Junges, engagiertes Team ist sehr aktiv

Ein Informationsabend, moderiert von Friederike Tagwerker, einer Mitarbeiterin von NÖ.Regional, gab Einblick in Wesen und Ablauf der Aktion Dorferneuerung, Beispiele aus Orten und Gemeinden des Weinviertels zeigten das breite Spektrum an Themen auf, mit denen sich die Bewohner üblicherweise auseinandersetzen. Ortsbild, Soziales, Treffpunkte für alle Generationen, Freizeiteinrichtungen, Klimawandel, Mobilität, Ortsgeschichte und Kultur – das alles sind wichtige Anliegen, bei denen die Bevölkerung sich beteiligen kann und mit Unterstützung der Gemeindeführung und des Landes NÖ Verbesserungen für die Allgemeinheit bewirken kann.

Ernsdorf hat seit dem letzten Jahr wieder einen jungen, hoch motivierten Dorferneuerungsverein, der äußerst aktiv ist. Im Moment wird das Osterfest – ein Ostereiersuchen am Ostermontag - geplant.

Was derzeit völlig fehlt, ist ein Treffpunkt für die Bevölkerung. Dieser könnte als Anbau an das FF-Haus errichtet werden. Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurden an dem Abend ebenso diskutiert wie nötige Reparaturen der Heizungen im FF-Haus und im Jugendheim.

Nach der Aufnahme in die Landesaktion, die mit 1. Juli geplant ist, wird ein detailliertes Leitbild für die kommenden Jahre mit den Bewohnerinnen und Bewohnern von Ernsdorf erstellt. Dann ist jeder eingeladen, mitzumachen.

