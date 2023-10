Neues Leitbild für Ernsdorf

Ernsdorf wurde nach 2010 wieder in die Landesaktion NÖ Dorferneuerung aufgenommen. Am Beginn dieser begleiteten Phase steht die Erstellung eines Leitbildes mit Hilfe der Bevölkerung.

Die Einladung zum Dorfgespräch am 29.9. war an alle Haushalte gegangen. Die Veranstaltung konnte aufgrund der warmen Witterung vor dem FF-Haus stattfinden. Zunächst wurde eine gemeinsame Bestandsaufnahme vorgenommen – wie sieht es aktuell mit dem Dorf- und Vereinsleben aus. Danach wurden die schönen Seiten des Ortes beleuchtet, ehe man über Verbesserungswürdiges diskutierte. Am Ende war eines klar: der Gemeinschaftsraum ist das wichtigste Projekt für die kommenden Jahre, inkl. Gestaltung des Vorplatzes. Von diesem Treffpunkt können künftig alle profitieren: die Vereine und die Bevölkerung – private Nutzungen sollen ebenfalls möglich sein. Ein weiteres Projekt, für das man sich eine Förderung des Landes NÖ erhofft, ist die Sanierung des Jugendheims, welche aktuell schon erfolgreich abgeschlossen werden konnte.