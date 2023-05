Verein setzte 450 Blumen in Ungerndorf

Der Dorferneuerungsverein Ungerndorf organisierte wieder eine Blumenschmuckaktion: Je nach Vorliebe konnte zwischen verschiedenen Blühkombinationen, wie Wandelröschen, Fächerblumen, Ziersalbei, Pelargonien, Zauberschnee, Sanvitalia und Lampenputzergras gewählt werden. Eine Neuheit war das gepflanzte Bienenbeet als Ergänzung zum Kräuterkisterl.

Das gepflanzte Bienenbeet, eine Initiative der Gärtnervereinigung NÖ, ist eine fertige Mischung mit 15 unterschiedlichen Sommerblumenpflanzen mit reichem Nektar- und Pollenangebot. Die Gärtner wollen mit diesem neuartigen Konzept eine kostengünstige und pflegeleichte Möglichkeit bieten, damit blühende Oasen für Mensch und Tier einfach und erfolgreich umgesetzt werden können. In wenigen Wochen wird aus kleinen, unscheinbaren Pflanzen ein prächtiges Bienen- und Schmetterlingsbeet.

Führten die Blumenerde aus (v.l.): Petra Seidl, Phillip und Manfred Breuer, Obfrau Johanna Grünberger, Eva Seidl, Mario und Widi Kotyza, Renate Seidl, Leopold Hiller, Obfrau-Stellvertreter Thomas Appel und Karl Wild Foto: privat

Insgesamt wurden rund 450 Blumen in den bewährten Blumenkisterln vor den Häusern und an öffentlichen Plätzen in unterschiedlichen Variationen gepflanzt. Die Aktion startete mit der Erdausbringung, am nächsten Tag wurde die Blumenpflanzung abgeschlossen.

„Wir haben innerhalb von zwei Tagen circa 450 Blumen in unserem Ort gesetzt“, freut sich Obfrau Johanna Grünberger sehr. Ortsvorsteher Thomas Appel dankte allen freiwilligen Helfern „für die tatkräftige Unterstützung“ und allen Dorfbewohnern „für die laufende Pflege“.

