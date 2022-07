Brünner Todesmarsch: Ein Drittel kam nicht an

Werbung

Über 5.000 Todesopfer soll die „wilde Vertreibung“ der Deutschen aus der damaligen Sprachinsel Brünn gekostet haben: Im „Brünner Todesmarsch“ wurden sie zu Fronleichnam 1945 zur österreichischen Grenze getrieben, den meisten blieb nur das, was sie am Leib trugen.

„Nach der Rückkehr des tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Benes aus dem Exil rief er Mitte Mai in Brünn dazu auf, die „deutsche Frage in der Tschechoslowakei endgültig zu liquidieren“ und gab damit den sofort nach Kriegsende einsetzenden Gewalttaten gegen die deutschen Bewohner der Tschechoslowakei einen quasi-offiziösen Startschuss als Rechtfertigung“, sagt Historiker Niklas Perzi. Mit der am 19. Mai erfolgten Erklärung wurden die Deutschen zu staatlich unzuverlässigen Personen und quasi zur Verfolgung freigegeben.

Am 30. Mai 1945 werden die Brünner Deutschen von tschechischen Polizisten und Milizen aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben, Wertgegenstände werden ihnen abgenommen. Die Nacht müssen sie im Freien verbringen, in der Früh beginnt der Marsch Richtung Süden: Sommerhitze, Wassermangel und die Überlastung zwingt die Vertriebenen dazu, bald ihre letzten Gepäckstücke abzuwerfen, Zeitzeugen berichten, dass Greise und Säuglinge wegen der Strapazen starben und am Straßenrand liegengelassen werden mussten.

Täglich starben 50 Menschen

Der Zug wird gnadenlos weiter getrieben. Bei einem Stopp in Pohorelice kommt es zu Misshandlungen und Vergewaltigungen, im dortigen provisorischen Lager in alten Getreidehallen sterben weitere an Entkräftung. Typus und die Ruhr brechen aus. Täglich sterben dort 50 Menschen. Der Stopp ist deshalb notwendig, weil Österreich für den Vertriebenenzug die Grenze sperrt.

Erst nach längerem Zögern wird im Juni 1945 die Grenze zum damals sowjetisch besetzten Niederösterreich geöffnet. Auch nach dem Erreichen des österreichischen Staatsgebietes setzt sich das Sterben der kranken und unterernährten Opfer fort, nach dem Grenzübertritt in Drasenhofen sterben weitere 170 Menschen.

Von den rund 27.000 Vertriebenen des rund 55 Kilometer langen „Brünner Todesmarsches“ kamen nur ungefähr 18.000 in Österreich an, der Rest blieb im Lager Pohorelice bzw. musste zurück nach Brünn.

Am 22. Juni 1952 wurde in Drasenhofen ein Mahnmal in Anwesenheit von über tausend Südmährern und Brünnern eingeweiht. In diesem Massengrab ruhen 186 Tote, weitere 1.000 Todesopfer sollen auf umliegenden Friedhöfen begraben sein, schätzen Historiker. Gedenktafeln an den Todesmarsch gibt es außerdem in Steinebrunn, Herrnbaumgarten, Poysdorf, Wetzelsdorf, Mistelbach, Wolkersdorf, Bad Pirawarth, Wilfersdorf, Stammersdorf, Purkersdorf und Erdberg.

2015 bedauerte der Brünner Gemeinderat zum ersten Mal offiziell die Ereignisse im Mai 1945 und lädt seitdem jährlich zum Versöhnungsmarsch von Pohorelice nach Brünn ein.

