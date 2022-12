Einsturzgefahr: Brünnerstraße bleibt gesperrt

Werbung

Die Nachricht von der Sperre der Ortsdurchfahrt von Drasenhofen geht durch alle Medien und es wird auch noch eine Weile so bleiben.

Am Sonntag gegen 13 Uhr entdeckte ein Kellerbesitzer in der Kaiserstraße, dass aus der Kellertür des Nachbarn Wasser austrat. Er alarmierte den Nachbarn, die Bescherung im vollgefüllten Keller war groß. Auch Wassermeister Bernhard Eisinger war bereits auf der Suche, weil er am Wasserverbrauch merkte, dass irgendwo ein großes Leck in der Leitung sein musste. Die Leitungen wurden im Auftrag von Bürgermeister Horst Frank sofort gesperrt und die Feuerwehr begann unter der Einsatzleitung von Kommandant Bernhard Böck mit Unterstützung der Pumpe aus Steinebrunn mit dem Auspumpen des Kellers.

Der Keller war in der gewölbten Kellerröhre nach zehn Metern und weiter hinten, genau unter der Brünnerstraße, nochmals eingebrochen. In Zusammenarbeit mit der Polizei und in Absprache mit Straßenmeisterei und Bezirkshauptmannschaft wurde aus Sicherheitsgründen die Straße gesperrt. Trotz der Absperrungen fuhren immer wieder ausländische Fahrzeuge durch die Baustelle, teils in der Nacht und sogar über die angrenzenden Wiesenflächen und die enge Kellergasse Kaiserstraße. Hier wurde dann mit Betonelementen Abhilfe geschaffen, erzählt der Bürgermeister.

Für die Versorgung der Grenze wurde eine provisorische Wasserleitung geschaffen und die vier betroffenen Häuser versorgte die Gemeinde bis zur Erneuerung der Leitung am Mittwoch mit Mineralwasser.

Es ist dies mittlerweile der vierte Rohrbruch in drei Jahren in diesem Bereich. Durch das hohe Verkehrsaufkommen auf der Brünnerstraße sind die alten Leitungen extrem belastet und es kann noch immer starken Verkehr nichts umgebaut werden. Im Zuge der Generalsanierung und des Rückbaus der B7 müssen nun all diese Leitungen erneuert werden. Sachverständige der Versicherung und der Bezirkshauptmannschaft waren vor Ort, um die Statik des Kellers zu prüfen.

Da die Umfahrung Drasenhofen als Ausweichstrecke auch für den örtlichen Verkehr genutzt werden muss, ist eine Aufhebung der Maut für diesen Bereich in Verhandlung.

„Die Straße bleibt gesperrt und im neuen Jahr hoffen wir, mit der Sanierung des Kellers beginnen zu können“, betonte Bürgermeister Horst Frank. „Dieser Bereich ist mit den wunderschönen Kellern der Kaiserstraße extrem sensibel.“

