Ein Flüchtlingsquartier ist „kein Gefängnis“. Und daher „hat dort auch ein Stacheldraht nichts verloren.“ Im Gegenteil. Für Johanna Mikl-Leitner müssten Flüchtlinge „gut untergebracht“ sein. Das sei ihr wichtig. Und davon müsse auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft überzeugt sein.

Damit widerspricht Niederösterreichs (ÖVP-)Landeshauptfrau aber auch ihrem (FPÖ-)Landesrat, der im Morgenjournal noch erklärt hatte, dass der Stacheldraht rund um die auffälligen und unbegleiteten Flüchtlinge, die in Drasenhofen untergebracht sind, nur zu deren „Schutz“ diene und dazu, „dass nicht jeder hier eindringen kann“. Ihm, Gottfried Waldhäusl, gehe es um ein „geordnetes Miteinander“ zwischen den untergebrachten „notorischen Unruhestiftern“ und der Bevölkerung.

Für Grünen-Landessprecherin Helga Krismer erinnert das „an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte“. Sie werde nicht nur in der nächsten Landtagssitzung wieder einen Misstrauensantrag stellen, sie fordere auch den Rücktritt von Gottfried Waldhäusl. Für Christian Konrad als ehemaligem Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung ist der Landesrat schlicht „überfordert“. Auch er würde empfehlen, über eine Neuverteilung der Ressorts zu sprechen. FPÖ-Vize Norbert Hofer sieht dagegen keinen Handlungsbedarf. Für ihn agiere Waldhäusl „verantwortungsvoll“ und das Asylquartier „gesetzeskonform“ – auch wenn er die Unterkunft „noch nicht gesehen habe“, so Hofer.

Edtstadler sieht Waldhäusl in der Pflicht

Die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), sieht im Fall des umstrittenen Asyl-Quartiers den zuständigen Landesrat Waldhäusl in der Pflicht. Man müsse für menschenwürdige Bedingungen in der Einrichtung sorgen, sagte sie am Freitag in einer Pressekonferenz und geht davon aus, dass dies Waldhäusl auch ermögliche.