„Halb Österreich hat geglaubt, dass wir hier ein Gefängnis haben und dass ich das so dulde“, ärgert sich Drasenhofens Bürgermeister Reinhard Künzl noch über den ungesetzlichen Charakter des umstrittenen Flüchtlingsquartiers an der tschechischen Grenze: „Und da war Gefängnis noch einer der freundlichsten Ausdrücke, die in Mails an die Gemeinde verwendet wurden.“

Künzl ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dankbar, dass sie das Lager für „auffällige, unbegleitete Minderjährige“ mit negativem Asylbescheid im früheren Gebäude der Grenzpolizei nach fünf Tagen wieder schließen ließ: „Dieses Quartier war eine Schande für ganz Österreich“, findet der Bürgermeister, den nicht nur der Stacheldraht davor störte. Er sorgte sich auch um die Sicherheit seiner Gemeindebürger.

Bürgermeister Reinhard Künzl (ÖVP): „Eine Schande für ganz Österreich.“ | zVg

Denn der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) hatte die 15 in Drasenhofen untergebrachten Flüchtlinge in den dunkelsten Farben dargestellt: Drogendealer, einer habe eine Krankenschwester bei einer Schlägerei schwer verletzt. Obwohl: Genau dieser Fall sei zu hinterfragen, sagt Klaus Schwertner von der Caritas Wien, in deren Obhut die Jugendlichen jetzt sind: „Der Jugendliche hat erzählt, er sei volltrunken gewesen und im Zuge eines Gerangels habe sich die Krankenschwester einen Finger gebrochen“.

Das seien keine Schwerverbrecher, sagt Schwertner: „Das sind Jugendliche, die einen Blödsinn gemacht haben, die etwas getan haben, das nicht in Ordnung ist“, findet Schwertner die Quasi-Kasernierung in Drasenhofen übertrieben: „Das ist ein pädagogischer Ansatz der 1940er- und 50er-Jahre.“ Wenn man Jugendliche 2018 in so ein Straflager wegsperrt, dann dürfe man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Denn es gebe Kinder- und Jugendrechte, und die würden für alle Jugendlichen, auch für Asylwerber gelten.

Bundesrat Michael Bernard (FPÖ): Kein Straflager eher eine Jugendherberge. | zVg

Wie haben die Jugendlichen ihren Aufenthalt in Drasenhofen empfunden? „Es war gefängnisähnlich“, schildert Schwertner nach intensiven Gesprächen mit den Burschen: „Sie durften eine Stunde unter Aufsicht eines Securitys aus dem Haus und sich im Lokal vis-á-vis Zigaretten kaufen. Die anderen 23 Stunden waren sie auf sich alleine gestellt, hatten keine Beschäftigung und keine Betreuung.“ Für den Fall der Flucht habe man mit Schubhaft und Abschiebung gedroht.

Die Bezeichnung Straflager kann FPÖ-Bundesrat und Bezirksparteiobmann Michael Bernard überhaupt nicht nachvollziehen. Für ihn war das Lager Drasenhofen mehr eine Jugendherberge. Die von der Jugendanwaltschaft kritisierten veralteten Böden und Waschräume versteht Bernard ebenfalls nicht: „Viele Österreicher haben ältere Waschräume.“

Klaus Schwertner, Caritas: Jugendliche 2018 nicht in so ein Straflager wegsperren. | zVg

Bernard stellt sich demonstrativ hinter die Vorgangsweise seines Landesrates, Sorgen bereitete ihm eher die Sicherheit der Bevölkerung: Denn binnen zwei Tagen waren acht der Burschen geflüchtet: „Da haben die Securitys versagt“, sagt er.

War Drasenhofen der richtige Standort? „Wenn die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet ist, dann muss man diesen Standort zur Kenntnis nehmen. Genauso wie jeden anderen auch“, sagt Bernard. Auch wenn er einschränkt: Von sich aus würde keiner sagen, dass er ihn haben wolle.

„Sollte das Quartier jugendgerecht ausgebaut werden, dann werde ich darauf pochen, dass die Sicherheit der Drasenhofner gegeben ist. Man muss auch die Ängste der Menschen sehen“, sagt Bürgermeister Künzl.