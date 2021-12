Herta Cermak: Über 40 Jahre im Dienst der Menschen

Am 10. Dezember ging nach 14.834 Tagen, 25.873 Rettungseinsätzen, Herta Cermak, ein Urgestein der Rot Kreuz Ortsstelle Drasenhofen, in Pension.

Rot Kreuz Bezirksstellenleiter Clemens Hickl und sein in Drasenhofen tätiger Stellvertreter Thomas Nestler waren gekommen, um Herta Cermak für diese langjährige Mitarbeit Danke zu sagen.

„Herta Cermak hat in diesen mehr als 40 Jahren unglaublich viel für das Rote Kreuz geleistet. In manchen Monaten hatte sie mehr als 400 Dienststunden, um aus Liebe zum Mitmenschen zu helfen“, betonte Hickl. Thomas Nestler ergänzte, dass für ihn als jüngeren Sanitäter Herta Cermak ein unglaubliches Vorbild ist.

„Herta Cermak hat in diesen mehr als 40 Jahren unglaublich viel für das Rote Kreuz geleistet"

Auch Bürgermeister Horst Frank und Vizebürgermeister Daniel Hugl dankten Herta Cermak für ihre 15-jährige Arbeit als Ortsstellenleiterin in Drasenhofen. „So ist die Entwicklung des Roten Kreuzes in Drasenhofen eng mit dem Namen Herta Cermak verbunden“, betonte der Bürgermeister. Vizebürgermeister Daniel Hugl hob hervor, dass das Wirken von Herta Cermak Spuren hinterlassen habe und durch Thomas Nestler und sein Team jetzt auch in der nächsten Generation sehr gut weitergetragen werde.