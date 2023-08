Mann brach neben der Brünner zusammen

Das Rote Kreuz unter Ortsstellenleiter Thomas Nestler und die Feuerwehr Drasenhofen unter Kommandant Bernhard Böck arbeiten eng zusammen, um Menschen zu helfen und leben zu retten. Auch die örtliche Polizei ist hier als wichtiges Bindeglied mit dabei.

So geschehen am 18. August, gegen 22.30 Uhr, als First Responder und die Feuerwehr mit dem Defibrillator alarmiert wurden, um einem regungslos neben der Brünnerstraße liegenden Menschen zu helfen. Die Person war plötzlich zusammengebrochen und da ist jede Sekunde wertvoll. Kommandant-Stellvertreter Martin Huber war Einsatzleiter der Feuerwehr.

Foto: FF Drasenhofen

Der First Responder des Roten Kreuzes und die Feuerwehrmitglieder begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Feuerwehr sorgte für die Absicherung und die Einweisung des Notarzthubschraubers. Ebenso wurde der Notarzteinsatzwagen aus Mistelbach und ein Rettungsfahrzeug aus Poysdorf alarmiert. Der Patient wurde nach erfolgreicher Wiederbelebung mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

„Die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Defibrillatoren hat sich ausgezahlt, denn der plötzliche Herztod zählt in Europa zu den häufigsten Todesursachen. Hier entscheiden Minuten über Leben und Tod. Rasche Hilfe durch Feuerwehr und First Responder ist hier entscheidend“, weiß Feuerwehrkommandant Bernhard Böck hervor.