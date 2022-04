Rastpause bei den Feuerwehr-Kollegen

Werbung

Seit 2. April früh ist ein Hilfskonvoi des Bayrischen Feuerwehrverbandes zur polnisch-ukrainischen Grenze unterwegs. Angeführt von einem österreichischen Polizeifahrzeug setzte sich der Konvoi aus einem Kommandofahrzeug, 30 Logistikfahrzeugen mit Hilfsgütern und zehn gespendeten Feuerwehrfahrzeugen samt Notarztwagen und einem eigenen Autobus für die anschließende Heimreise der FF-Leute auf den Weg nach Polen.

Die Hilfsgüter und Fahrzeuge werden in Krakau übergeben und von dort weiterverteilt berichteten die Feuerwehrkameraden. Kollegen der Feuerwehr Drasenhofen empfingen den Konvoi an der Grenze in Drasenhofen und luden zu einer kurzen Rastpause ein.

Am Sonntag kam der Konvoi trotz winterlicher Bedingungen sicher am Zielort Krakau an. Die Feuerwehrmitglieder aus Bayern wurden vom Innenminister, vom ukrainischen Konsul in München aber auch dem Feuerwehrkuraten mit einem Segensgebet auf ihre lange Tour verabschiedet.

Überall bekamen sie große Unterstützung. So war auch von den polnischen Behörden eine freie Durchfahrt durch die Mautstationen gewährleistet.

