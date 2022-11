Spitzenreiterin: 26.000 Ausfahrten für Rotes Kreuz

Insgesamt 26.000 Rettungsausfahrten und zumeist über 400 Dienststunden im Monat sind eine einzigartige Leistung am Nächsten, findet Wilfing. 40 Jahre lang war die Landwirtin mit Leib und Seele Rotkreuz-Rettungssanitäterin und hat auch als Ortsstellenleiterin mit ihrer Arbeit wesentlich zum Erhalt der Ortsstelle Drasenhofen beigetragen.

„Menschen wie Herta Cermak sind die tragenden Säulen unseres Freiwilligenwesens in NÖ“, sagt Wilfing: „Rotes Kreuz, Feuerwehr, Bergrettung oder soziale Aktivitäten in den Pfarren und bei unseren sozialen Hilfsorganisationen wie Caritas, Hilfswerk oder Volkshilfe, würden ohne die ehrenamtliche Arbeit nicht funktionieren. Und sie wären auch für uns als Gesellschaft nicht leistbar.“

Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Clemens Hickl betont, dass die Freiwilligkeit für das Rote Kreuz extrem wichtig sei. „Freiwillige Arbeit beim Roten Kreuz ist eine sinnvolle und für die Gesellschaft immens wertvolle Freizeitgestaltung“, sagt Hickl: „Gerade für junge Menschen, die als Zivildiener oder im Freiwilligen Sozialen Jahr bei uns beginnen, ist es ein wichtiger Lernprozess – der Gesellschaft auch etwas zurückzugeben, im Team zu arbeiten, Menschen Geborgenheit und Zuneigung zu schenken und dafür auch immens viel an Dankbarkeit zu bekommen.“ Helfen sei das Schönste, das man machen könne.

„Herta Cermak ist dafür ein Musterbeispiel. Was sie gemacht hat, hat sie mit Liebe und aus Überzeugung getan und so mit dieser sinnvollen Aufgabe ihr Leben bereichert“, findet der Bezirksstellenleiter: Mit ihren 26.000 Ausfahrten gehört sie zu den Spitzenreitern in der niederösterreichischen Rotkreuz-Geschichte.

