Bürgermeister Reinhard Künzl (ÖVP) ist über den Baufortschritt der Umfahrung Drasenhofen sehr positiv gestimmt: Die Erdarbeiten sind abgeschlossen und auch die Betonarbeiten verlaufen sehr gut. So wurden über 100 Betonpfähle mit bis zu 36 Metern Tiefe geschlagen.

Der Rohbau der Tragwerke bei den drei Brückenobjekten kann heuer komplett abgeschlossen werden. So schlecht die Trockenheit für die Landwirtschaft, so optimal waren die Bedingungen für die Baufirmen bei der Umfahrung. „Aber auch bei einem strengen Winter steht der Eröffnung der Umfahrung im Herbst 2019 nichts im Wege“, freut sich Bürgermeister Reinhard Künzl.

„Eine große Erleichterung brachte für uns auch die vom Land Niederösterreich installierte Ampelregelung. Sie regelt vom Gemeindeamt bis zur Pfarrkirche drei querende Straßen und ermöglicht so der heimischen Bevölkerung die Querung im Ortsverkehr. Das war eine tolle Idee der Straßenverwaltung, die hier umgesetzt wurde und sehr gut funktioniert“, betont Künzl.

Erfreulich ist auch, dass in Südmähren einiges in Bewegung kommt: Die tschechische Autobahngesellschaft beginnt mit den Ankäufen der Grundstücke für die Umfahrung Mikulov. „Für uns zeigt das ganz klar, dass die Nachbarn jetzt, wo die Umwidmung abgeschlossen ist, an das Projekt glauben. Die Einsprüche der Grünen bedeuten aber natürlich auch wieder einige Zeit Verzögerung“, betont Landtagspräsident Karl Wilfing.

Derzeit wird in Südmähren an der Sanierung der Brücken über den Stausee gearbeitet. Das Sanierungsprojekt wird bis zum Haupturlaubsverkehr im Sommer 2019 abgeschlossen sein. Wenn dann der Bauabschnitt 1 von Mikulov bis zum Staudamm umgesetzt werden kann, ist bereits ein großes Stück Arbeit erledigt. Als zweiter Schritt kommt dann der Abschnitt von Pohrelice bis zum Staudamm dran.