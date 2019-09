Es wird vermutet, dass die Verdächtigen die Fahrzeuge nach Polen gebracht haben, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag mit.

Die beiden polnischen Staatsbürger wollten von Tschechien kommend gerade die Grenze in Drasenhofen nach Österreich passieren, als die Festnahme erfolgte. Nach den Männern war bereits international gefahndet worden. Beide Verdächtigen befinden sich in Haft, weitere Ermittlungen laufen, so der Polizeisprecher.