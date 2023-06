Großartige Stimmung bei Poysdorfer Big Band Night

Jazzwerkstatt Obmann Bernhard Wiesinger freute sich, das mit der Big Band der Musikschule, der Laaer Big Band und der Poysdorf Big Band gleich drei große Klangkörper zu hören waren. Auch Bürgermeister Josef Fürst war unter den musikbegeisterten Gästen. Den Beginn machte die Big Band der Musikschule unter Andreas Schacher. Solisten waren Laura Krückl und Kilian Schreiber. Sie starteten mit „Button on the Ritz“, spielten einfühlsame Melodien wie „Imagine“ von John Lennon bis hin zu Michael Jacksons „Billie Jean“. Die großartigen jungen Musiker waren natürlich dank ihrer Familien ein echter Publikumsmagnet.

Danach folgten die Profis aus Laa, die Big Band der Stadtkapelle unter der Leitung von Franz Hiesberger. „Für uns ist der Big Band Sound eine nette Abwechslung zur traditionellen Blasmusik“, betonte Franz Hiesberger. Alle Orchestermitglieder spielen in der Stadtkapelle, bis auf den ständigen Gast Hannes Gabler mit seiner Gitarre. Sie spielten von Walt Disney Filmmusik bis zu Count Basie ein breites Programm. Dabei durfte auch „In the Mood“ von Glenn Miller nicht fehlen. Zum Abschluss gab es noch den Radetzkymarsch in Big Band Formation, eine großartige Sache.

Den letzten Teil der Big Band Night gestaltete die Poysdorf Big Band wieder unter Bandleader Andreas Schacher. Auch in ihrem Reportaire war Glenn Miller mit einem Medley vertreten. Das Besondere: Die Poysdorf Big Band hatte mit der wunderschön souligen Stimme von Judith Frank auch eine Sängerin mit dabei. Mit donnerndem Applaus wurden auch die Gastgeber der Big Band Night von den zahlreichen Gästen um Zugaben gebeten.