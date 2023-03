In Wolkersdorf & Enzersdorf/Fischa am Werk: Einbrecher geschnappt

Der Rumäne wurde am Dienstag in Favoriten festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Er war nicht geständig, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung mit.

Die Einbrüche wurden zwischen 17. und 21. Dezember 2021 in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach), am 2. Jänner 2022 in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha) und im Oktober des Vorjahres in Wien-Liesing verübt. Die akribischen Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich geführt.

