Poysdorf: Von Koch zum Steinmetzmeister im Familienbetrieb

Tobias Felzl legt bei der Wirtschaftskammer seine Meisterprüfung als Steinmetz ab. Begonnen hat er seine berufliche Karriere als Kochlehrling im Grünen Baum in Zistersdorf. Dann entdeckte er seine Liebe zum Stein und begann die Lehre im Betrieb seines Vaters Christian und seiner Onkel Gerhard und Mario. Neben dem Standort in Wetzelsdorf hat der Steinverarbeitungsbetrieb auch seinen großen Werkstättenstandort in Retz.

Nach der Lehre ging es auf einen dreijährigen Ausbildungslehrgang an die HTL Hallein und in Folge jetzt zur Meisterprüfung. Auch Bruder Jonas hat bereits die Gesellenprüfung angelegt und arbeitet im Betrieb mit. „Die neue Generation von Felzl Steinmetzen startet damit erfolgreich in die Zukunft und freut sich auf neue Herausforderungen“, betont mit Stolz Vater Christian Felzl.

