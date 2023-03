Mistelbach: Miteinander reden als Erfolgsrezept

Nach der Gemeinderatswahl schmiedete der damalige Bürgermeister Christian Balon (ÖVP) relativ rasch eine Koalition mit der FPÖ. Eine Zusammenarbeit, die auch einigen Schwarzen nicht schmeckte. Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung ließen die vier Oppositionsparteien dann die Bürgermeisterwahl platzen, indem sie die Sitzung verließen. Noch am selben Abend wurde im „Alten Depot“ interfraktionell und ungezwungen heftig diskutiert, da von fast jeder Fraktion Vertreter zu dieser inoffiziellen After-Show dabei waren. Und: Es zeichnete sich schon dort eine breite Zusammenarbeit unter einem neuen Bürgermeister ab. Nach den Verhandlungen wurde die bunte Stadtregierungskoalition aus ÖVP, SPÖ, Liste aktiver Bürger (LaB), Grünen und NEOS gegründet. Nur die FPÖ wollte nicht mitmachen. Herzstück dieser Zusammenarbeit: Interfraktionelle Sitzungen, bei denen politische und atmosphärische Angelegenheiten durchgesprochen werden. „In allem, was uns trennt, ist das der Kernpunkt unserer Zusammenarbeit“, sagt Stubenvoll.

Zusammenarbeit „funktioniert weitgehend gut“

„Die Zusammenarbeit funktioniert weitgehend gut“, attestiert auch Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ): „Wir sind keine Einheitspartei, es gibt fünf Fraktionen mit unterschiedlichen Sichtweisen.“ Befindlichkeiten gebe es immer wieder, da müsse man halt darüber reden. „Die positivste Veränderung ist, dass man sich jetzt gegenseitig zuhört und ernst nimmt“, sagt LaB-Chef und Stadtrat Friedrich Brandstetter: „Wir versuchen, die Gemeinsamkeiten zu finden“, das gelinge oft, aber nicht immer. Dann müsse man halt auch diese Uneinigkeit bei einem Thema akzeptieren. Die Mistelbacher seien jedenfalls mit dem Weg der Zusammenarbeit statt des politischen Streites zufrieden, glaubt Brandstetter. Und auch für Grünen-Stadträtin Martina Pürkl ist die Zusammenarbeit und das Kommunizieren von gelungenen, positiven Projekten wichtig.

„Was wir hier erreichen, sind Kompromisse für Mistelbach“, sagt NEOS-Chef und Stadtrat Leo Holy: „Zum Glück sind wir nicht immer einer Meinung. Aber so wie es läuft, ist es eine gute Lösung für Mistelbach.“

Aber was, wenn, wie in der Vorwoche, Gemeinderäte vorpreschen und versuchen, die Koalition von außen zu torpedieren? „Persönliche Befindlichkeiten muss man da in den Hintergrund stellen“, sagt ÖVP-Fraktionssprecher Josef Schimmer. Und in der Sache müsse ein Kompromiss gesucht werden.

Stichwort Gemeindefinanzen: Die Lage ist ohnehin angespannt, steigende Zinsen und die Teuerung schränken die Möglichkeiten weiter ein: „Es hilft nichts, sich jetzt in Depressionen zu ergehen“, sagt der Bürgermeister, man müsse den Kompromiss suchen und die vorhandenen Mittel klug einsetzen. „Um alle Projekte umzusetzen, würden die finanziellen Möglichkeiten ohnehin nie reichen“, ergänzt Finanzstadtrat Leo Holy.

Entzündet hatte sich die Diskussion um die Zusammenarbeit in der Stadtregierung vor zwei Wochen am Thema Hauptplatzumgestaltung und dem fehlenden Kompromiss in der Angelegenheit - abgesehen davon, dass die Stadt sich einen Umbau derzeit wohl ohnehin nicht leisten kann. Wie geht es da weiter? Zuerst wird das Mobilitätskonzept abgewartet, das soll im Herbst fertig werden. Und dann wird geschaut, ob Kleinigkeiten sofort umgesetzt werden können. „Wir wissen seit 20 Jahren, was die Leute vom Hauptplatz wollen: Mehr Grün und Sitzgelegenheiten“, sagt Umweltgemeinderätin Martina Pürkl. Was nicht zulässig sei, sei der Vergleich mit dem Hauptplatz Tulln, findet Schimmer: „Die haben Messen und die Zuckerfabrik und damit ganz andere Möglichkeiten.“ Für Vizebürgermeister Manfred Reiskopf müssten sich Bund und Land NÖ ohnehin etwas Richtung Bedarfszuweisungen überlegen, damit die Kommunen weiter die Infrastruktur erhalten können: „Wenn nicht, wird es zum Super-GAU kommen!“

