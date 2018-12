„Eine Tragödie“, das sind die wenigen Worte, welche Bürgermeister Josef Summer für das Drama im Schloss findet. Die Betroffenheit sitzt ihm in der Stimme: „Damit kann man nicht rechnen“, so der Bürgermeister zur schlimmen Überraschung. Die Tat erschütterte den Ort umso mehr, die Bockfließer sind schockiert.

Der mutmaßliche Schütze „Graf Tono“, welcher eine Zeit lang Gemeinderat für die Bürgerliste ProBockfließ war, fiel im Ort nicht übermäßig auf, das Schloss war nicht bekannt für Skandale. In die Gemeindepolitik trat Tono 2005 ein, als er mit besagter Bürgerliste versuchte, den Bau von Windrädern auf dem Gemeindegebiet zu verhindern.

Bei den Vereinen war die Grafenfamilie auch als Spender bekannt: Viele örtliche Vereine erhielten Gelder, aber die Familie wollte als Geber nicht genannt werden.

"Ich habe vor rund zehn Jahren des Öfteren im Schloss mit meinem Quad den Schnee weggeräumt. Graf Tono wollte wissen, wie das Quad funktioniert und er hat mich auch des Öfteren gefragt, wie es mir geht", erinnert sich Martin Wannemacher, Koordinator der 850-Jahr-Feierlichkeiten, zudem. "Wie es jetzt zu dem Drama kam, ist für mich unerklärlich. Es bleibt eine große Lücke im Dorfgeschehen", bedauert er.

Hintergrund der Wahnsinnstat, bei der der 54-Jährige seinen 52-jährigen Bruder, seine 87-jährige Stiefmutter und seinen 92-jährigen Vater mit einem Schrotgewehr erschossen haben soll, dürften Streitigkeiten um das Vermögen der familieneigenen Stiftung sein. Der Konflikt soll schon längere Zeit geschwelt haben.

Am Freitag, dem Tag nach dem Dreifachmord, dauerte die Tatortarbeit der Spurensichererer im Schloss Bockfließ an, laut Polizei steht die Einvernahme des Verdächtigen noch aus.

Der Beschuldigte wurde am 14. Dezember bezüglich des Sachverhaltes einvernommen und er zeigte sich zum Vorwurf drei Personen in einer Räumlichkeit mit einem Schrotgewehr erschossen zu haben geständig. Die Obduktion der Leichen wurde durch die Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnet und wird am Anfang der nächsten Woche durchgeführt werden.