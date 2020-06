„Ich fühle mich schon schuldig. Aber ich wollte nicht, dass der ganze Dachstuhl abbrennt“, gibt sich ein 28-jähriger Serbe vor dem Landesgericht reumütig: Er hatte am 15. März nach einem Streit mit dem Hausbesitzer Feuer in der Einfahrt eines alten Bauernhauses gelegt, nachdem er drei Monate schwarz im Gebäude Sanierungsarbeiten gemacht hatte.

Streit & Alkohol Party eskalierte: Haus in Stützenhofen angezündet

Und: Der Serbe war illegal in Österreich: „Ich hatte keinen Pass, kein Geld und kein Telefon. Ich wollte nur, dass die Polizei kommt und mir eine Unterkunft gibt“, sagt er: „Ich hatte Angst, dass ich wieder geschlagen und malträtiert werde.“ Schaden: 90.000 Euro, denn das in der Einfahrt entzündete Feuer fackelte den Dachstuhl ab und beschädigte Teile des Hauses.

Alkohol floss, plötzlich wurde gestritten

Der Serbe hatte den Hausbesitzer noch aus Serbien gekannt und wurde von ihm für die Arbeiten engagiert, wöchentlich war er mit Lebensmitteln und Alkohol versorgt worden. „Ich bin nicht viel rausgekommen“, sagt der junge Serbe. Eine Nachbarin ergänzt, dass sie auch im Winter nie Rauch aus dem Kamin kommen gesehen habe. „Da muss es kalt gewesen sein“, berichtet sie.

Am 15. März kamen dann der Hausbesitzer und dessen Familie, es wurde gefeiert, Alkohol floss. „Plötzlich fing der Bruder vom Hausbesitzer mit mir Streit an, ich weiß auch nicht warum“, sagt der Serbe. Grund soll die Entlohnung für die illegal durchgeführten Arbeiten gewesen sein. 1.300 Euro hätte er für Innenausbauarbeiten bekommen sollen.

Nach Streit und Schlägen – und nach sieben Bier und 1,5 Promille – flüchtete der Serbe, irrte durch die Ortschaft und überzeugte eine Nachbarin, die Polizei zu rufen. Die kam auch, redete mit dem Hausbesitzer und fuhr wieder.

Gegen 21 Uhr kam er zurück zum Haus, ging in die Einfahrt und hörte die Familie des Hausbesitzers heftig diskutieren und ihm wieder Schläge androhen. Da habe er Angst bekommen und das Stroh in der Einfahrt – es war zuvor vom Dachboden heruntergeworfen worden - gesehen. Um wieder die Polizei zu holen, zündete er das Stroh mit seinem Feuerzeug an.

Fazit: Großeinsatz für die Feuerwehren mit 78 Einsatzkräften und der dringenden Gefahr, dass das Feuer auch auf andere Häuser übergreifen könnte. Der bedingte Vorsatz zur Brandstiftung sei zwar gegeben, ihr Mandant hat aber nie Menschen Schaden zufügen wollen und in der Hauptverhandlung auch keine seiner Taten beschönigt, sagt Verteidigerin Ingrid Herzog-Müller. Der Schöffensenat unter Richterin Xenia Krapfenbauer verurteilte den 28-jährigen Serben zu einer unbedingten Haftstrafe von zwei Jahren. Er verzichtete auf weitere Rechtsmittel.