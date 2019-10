Grenzenloses Bürgermeister-Treffen in Schrattenberg .

So hat es sich bei einem Gespräch bei der Ferienmesse in Brno ergeben, dass Interesse bei den Bürgermeistern der Region besteht, sich besser Kennen zu lernen und Netzwerke, zum Nutzen der Menschen beidseits der alten Grenze, aufzubauen. Besondere Bedeutung erhielt dieses erste Treffen auch durch die Anwesenheit von Brigitta Foltynova von der Tschechischen Botschaft in Wien, die ihre Unterstützung zusagte.

Gesagt getan. Bürgermeister Johann Bauer fungierte in Schrattenberg als Gastgeber und das erste Treffen kam am Dienstag im Schrattenberger Rathauskeller zustande.

Die Bürgermeister stellten ihre Gemeinden vor, wobei Tourismus, Weinbau und Weinerlebnisse insgesamt, eine große Rolle spielen. Gemeinsame und grenzüberschreitende Projekte, vor allem mehr gegenseitige Informationen sind allgemein erwünscht. Beispiele wie der Barfußweg, Touristbus in der Saison, Musik auf dem Fahrrad oder die „Dreischlössertour“, vom Liechtensteinschloss Wilfersdorf weg organisiert, funktionieren gut. Trennend wird die Sprach, vor allem in Österreich empfunden.

Traurig auch, dass 30 Jahre nach Fall des Vorhanges, viele grenznahe Orte beim Nachbarn völlig unbekannt sind. Dass gilt leider wechselseitig.