Die Bahnstrecke Mistelbach – Hohenau wurde im Dezember 2015 für den Gesamtverkehr eingestellt. Bereits zwei Jahre zuvor, als dies absehbar wurde, bemühte sich der Verein Neue Landesbahn in Gesprächen mit ÖBB und Anrainergemeinden um eine Übernahme und die Umwidmung in eine „Anschlussbahn mit beschränkt öffentlichem Verkehr“. Die Absicht des Vereins: Die Strecke für die Region am Leben erhalten und künftig Nostalgiefahrten ermöglichen.

Obmann Gerhard Ullram: „Nach zähen Verhandlungen, in denen zwischenzeitlich keine Lösung in Sicht war, kam es Mitte des Jahres 2018 zu einem Durchbruch und schlussendlich per 1. Dezember 2019 zur Übernahme der Strecke durch die Zayatalbahn GmbH“. Die Firma besteht aus dem Verein Neue Landesbahn, den meisten Anrainergemeinden sowie drei Privatinvestoren.

Derzeit werden noch die für den Betrieb nötigen Formalitäten behandelt. Diese sind jedoch, mit Ausnahme der Regelung rund um die zahlreichen Eisenbahnkreuzungen, bereits großteils ausverhandelt. Doch auch hier ist der Verein zuversichtlich: Wenn mit der Behörde eine baldige Übereinkunft erzielt wird, könnte der Betrieb schon Ende 2020 aufgenommen werden.

Schwerpunkte bei Wein- und Radtourismus

Der Bahnbetrieb soll künftig aus monatlichen Tourismusfahrten von Mai bis Oktober bestehen. Themenschwerpunkte werden mit Wein und Kellergassen sowie dem Radtourismus gesetzt werden. So führen der Eurovelo 9 und andere Radwege ohne nennenswerte Anstiege von Mistelbach bis Hohenau. Komplettiert wird das Angebot durch Sonderzüge wie Oster- oder Nikolozüge.

Auch ein bescheidener Güterverkehr zu den Raiffeisen-Lagerhäusern Wilfersdorf und Dobermannsdorf ist angedacht, um hier einige Tonnen Fracht von der Straße umweltfreundlich auf die Schiene zu bringen. Technisch ist die Befahrbarkeit der Strecke bereits bescheinigt, sodass sich die nötigen Erstinvestitionen für eine Befahrung in überschaubaren Grenzen bewegen werden.

Um die Infrastruktur bis zur Betriebsaufnahme für einen sicheren Betrieb instand zu setzen, war der Verein Neue Landesbahn bereits vor der Corona-Krise mit freiwilligen Helfern unterwegs, um der wild wuchernden Vegetation Einhalt zu gebieten oder Spurrillen an den Eisenbahnkreuzungen auszuputzen. Dafür wurden eine Motordraisine vom Zayataler Schienentaxi nach Prinzendorf überstellt und Bahnwagenanhänger erworben.