Museumstag: Ein Tag, eine Karte und neun Museen

Museumsleiter Dieter Friedl hatte diesmal die Geschichte der Nordbahn von den 1830ern bis zum Ausbau zur Hochgeschwindigkeitsbahn als Sonderausstellung für den Tag der Museen in Bernhardsthal im Otto Berger Museum gestaltet, sozusagen Vergangenheit und Zukunft auf einen Blick. Museumsleiterin Christine Heytmanek hatte den Schwerpunkt Wohnen um 1900 in den Mittelpunkt des Museumstages im Richard Simoncic Museum in Rabensburg gestellt. Am Bild eine Waschküche von anno dazumal Konrad Ebner führte am Tag der Museen in Schrattenberg durch die hundert Jahre alte Schaumühle in Schrattenberg, erklärte die Funktionsweise und beantwortet alle Fragen.

