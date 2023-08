Nordbahn-Pendler: „Wir fühlen uns verarscht!“

Denn um die Verspätungen wieder aufzuholen, fahren manche Züge gar nicht erst nach Rabensburg und Bernhardsthal, sondern kehren in Hohenau um. Die Pendler werden da einfach „rausgekippt“ - sie müssen selber schauen, wie sie nach Hause kommen. Thomas Hampel selbst musste 2019 bei einer Heimfahrt sogar zwei Mal den Zug wechseln, weil er zuerst in Gänserndorf und dann in Hohenau wieder zurückgeschickt wurde.

„Ob wir uns verarscht fühlen? Ja!“, stellt Tatana Zeinhofer klar. Sie braucht den Anschluss nach Břeclav. Kehrt ein Zug wieder einmal um, dann bedeutet das Taxikosten von 15 bis 20 Euro, damit sie wieder heimkommt. Und ist sie in Břeclav, dann muss sie eine Stunde auf den Anschlussbus warten oder eine Stunde zu Fuß heimgehen. „Ein Horror“, sagt Zeinhofer.

„Um im Fall von Verspätungen einen stabilen Verkehr aufrecht erhalten zu können, müssen wir gelegentlich zu derartigen Maßnahmen greifen und Züge früher wenden“, erklärt ÖBB-Sprecherin Julia Krutzler. „Der Grund dafür ist, dass wir dadurch keine weiteren Verspätungen im gesamten getakteten regulären Fahrplan verursachen.“

„Die ÖBB geben eigentlich zu, dass es Passagiere zweiter Klasse gibt“, meint Hampel. Der Bernhardsthaler ärgert sich über das Verhalten des Verkehrsdienstleisters, kein Problem mit den Umkehren in Hohenau zu haben: „Das bedeutet für uns Passagiere zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung stundenlanges Warten auf den nächsten Zug. Wenn es geht, müssen wir uns ein privates oder öffentliches Taxi organisieren“, ärgert sich der Pendler: „Außerdem können wir Termine nicht einhalten. Eine Vergütung für die Ausfälle gibt es auch nicht.“ Für die Rabensburger und Bernhardsthaler wird in dem Fall, dass der Zug wieder nur bis Hohenau fährt, nicht einmal ein Schienenersatzverkehr angeboten.

Krutzler bittet die betroffenen Fahrgäste an der Nordbahn um Entschuldigung. Die ÖBB empfehlen, auf die nächsten Züge auszuweichen: „Diese fahren auf der Nordbahn unter der Woche alle 30 bis 60 Minuten. Die Anliegen der Pendler nehmen wir sehr ernst“, betont sie. „Deshalb haben wir die Bürgerinitiative zu einem Gespräch eingeladen, das bereits stattgefunden hat.“

Die Problematik und die produktionstechnischen Rahmenbedingungen seien besprochen worden. Die Pendlerinitiative „Beschleunigung der Nordbahn“ versucht seit mehr als vier Jahren, Verbesserungen durchzusetzen. Die ÖBB erklären zudem, dass die Zeit zu kurz sei, um einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zu organisieren. Die Zugwendungen finden „ja kurzfristig und ungeplant“ statt.

Was würden sich die Pendler von den ÖBB wünschen? „Kein vorzeitiges Wenden von Zügen mehr“, sagt Hampel: Wenn ein Zug laut Plan von A nach B fährt, dann solle dieser unbedingt eingehalten werden. Wünschen würde er sich auch mehr Ehrlichkeit der ÖBB. Denn kommuniziert werde, dass der Ausbau der Nordbahnstrecke für den Fernverkehr auch den Pendlern helfe. Dieser Ausbau helfe dem Fernverkehr und sonst niemandem: „Das sind faule Ausreden“, findet Hampel.

„Der Ausbau ermögliche höhere Zugfrequenzen sowie einen verdichteten Schnellbahntakt zwischen Wien und Gänserndorf“, erklären die ÖBB. Im Fernverkehr verkürze sich die Fahrzeit von Wien in die südmährische Grenzstadt Břeclav auf rund eine dreiviertel Stunde. Prag werde deutlich schneller erreicht werden – mit dem Ausbau der Nordbahn und weiteren Ausbauten in Tschechien in drei Stunden und 45 Minuten. Zudem werden 17 Bahnhöfe modernisiert sowie „Park&Ride“- und „Bike&Ride“-Anlagen erweitert, in die Zugflotte werde laufend investiert.

Hampel möchte auch mehr Einsatz der Regionalpolitik und der Bürgermeister, um die Lage der Pendler zu verbessern. „Ich fahre gerne mit dem Zug, und wenn alles klappt, dann gibt es nichts Besseres“, betont Thomas Hampel. Aber so, wie es ist, fühle man sich nur machtlos und erniedrigt. Als Pendler zahle man dasselbe wie andere Passagiere, bekomme aber nicht die volle Leistung geboten: „Dazu kommt noch, dass man bei den ÖBB wochenlang auf eine Antwort wartet, die, falls sie dann kommt, das eigentliche Problem nicht ernst nimmt und nicht beantwortet“, ärgert sich der Pendler.

Die ÖBB erklären auf NÖN-Anfrage, dass Maßnahmen gesetzt wurden, „um unter anderem auch die Fahrzeugumläufe und auch die Zugläufe auf der Stammstrecke und den verbundenen Außenästen weiter zu stabilisieren.“ Krutzler betont: „Dies sollte auch auf der Nordbahn einen Beitrag leisten, die Zugwenden zu minimieren.“ Ein erstes Anzeichen dafür sei, dass die Anzahl der Zugwendungen seit Juni signifikant zurückgegangen seien. „Wir gehen auch davon aus, dass mit Ende der Bauarbeiten in Deutsch-Wagram und Floridsdorf Anfang September ein wesentlich stabilerer Verkehr gefahren werden kann.“

Krutzler ist sich bewusst: „Natürlich sind, auch wenn es weniger Zugwendungen gibt, immer einzelne Reisende betroffen und wir möchten uns für entstandene Unannehmlichkeiten entschuldigen.“ Die ÖBB arbeiten weiter dran, die Zugwendungen zu reduzieren. Zugleich wird um Verständnis gebeten, dass wegen des Nordbahn-Ausbaus Fahrplanänderungen notwendig sind. „Die Modernisierung der Strecke und neues Wagenmaterial, das wir sukzessive beschaffen, werden aber langfristig positive Auswirkungen auf die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit haben.“