Gibt es in Mistelbach zu wenige Ärzte? FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger meint schon und brachte einen entsprechenden Antrag ein, der Gemeinderat möge einen entsprechenden Resolutionstext beschließen. Die Dringlichkeit, das auch im Gemeinderat zu diskutieren, sahen allerdings nur die Gemeinderäte von SPÖ, LaB, FPÖ und NEOS.

„Da Mistelbach wächst und es schon jetzt monatelange Wartezeiten bei Kassenärzten in der Stadt gibt, bzw. Patienten abgewiesen werden, weil die Kapazitäten der bestehenden Kassenordinationen ausgeschöpft sind, solle an die maßgeblichen Stellen ein entsprechendes Ersuchen auf Schaffung zusätzlicher Kassenstellen gestellt werden“, begründete Liebminger ihren Antrag.

Bedarf besteht nach Ansicht der Oppositions-Gemeinderäte an Praktikern, Ärzten für HNO, Haut- und Geschlechtskrankheiten und Innere Medizin.

„Ich bezweifle, dass Brieferl schreiben alleine reicht“Elke Liebminger

„Ich schreibe regelmäßig an die entsprechenden Stellen“, kommentierte Bürgermeister Alfred Pohl (ÖVP) den dringlichen Antrag: „Nicht nur Krankenkasse und Sozialversicherungsträger, auch der Ärztekammer und fordere sie dazu auf, die Situation zu verbessern.“ Die Antwort sei immer gleich: „Nach Durchsicht der Fakten sei die Situation nicht so“, sagt Pohl. Er werde aber weiter entsprechende Anträge stellen.

„Ich bezweifle, dass Brieferl schreiben alleine reicht“, kontert Liebminger: „Zielführender wäre es, wenn man bei den betreffenden Stellen als Gemeindeoberhaupt auch mal persönlich vorstellig wird.“ Sie kenne genügend Fälle von neuen Gemeindebürgern mit schweren Erkrankungen, die in Mistelbach keine Termine bei Kassenärzten bekommen und an Wahlärzte verwiesen werden. „Wie soll sich eine Pensionistin, deren Pension so gering ist, dass sie Ausgleichszulagenbezieherin ist, das leisten?“