Aufgeheizte Stimmung: Dorf lehnt die Verdichtung ab

Den Traum vom Eigenheim im eigenen Dorf sollen sich die Ebendorfer verwirklichen können, das wäre das eigentliche Ziel des Bauvorhabens, das im Westen der Robert Stolz-Gasse entstehen soll, so Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP).

Über ein Drittel der Ebendorfer Bevölkerung war zur zweiten Versammlung, die von der Bürgerinitiative (L)Eben(s)dorf unter deren Sprecher Ernst Kellner am Montagabend einberufen worden ist, erschienen, weil ihnen die Zukunft ihres Dorfes mehr als am Herzen liegt. Und diesmal war auch der Bürgermeister mit 15 Gemeinderäten vertreten.

Die Wogen schlugen hoch in Diskussionen zwischen Vertretern der Baufirma, der Stadtgemeinde Mistelbach und den Bewohnern. Viele Stellungnahmen waren von den Bürgern bei der Gemeinde eingegangen, in denen diese einer ähnlichen Siedlungsstruktur wie auf der anderen Seite der Robert Stolz-Gasse zustimmten, sich aber absolut gegen den Bau von Doppel- oder Reihenhäusern aussprachen. Dabei wäre eine dichte Bebauung des vorgesehenen Gebiets im regionalen Raumordnungsprogramm vorgesehen und sogar verpflichtend vorgeschrieben. Die Vorgabe des Landes besage, 80 Einwohner auf einem Hektar Grund wohnen zu lassen.

In der Theorie und einigen vielleicht voreilig erstellten Plänen und Visionen gebe es drei Bauphasen, wobei nur die erste aktuell diskutiert wird, heißt es aus der Stadtregierung. Geht es nach den Bauwerbern, sollen hier um die 160 Wohneinheiten, auch in Reihenhäusern und großvolumigen Mehrfamilienblöcken entstehen.

Bürgermeister Stubenvoll fasste zusammen: „Es ist ja noch nix passiert. Alles ist möglich, denn derzeit kann man auf dem Grünland gar nix bauen. Die heute anwesenden Gemeinderäte werden nach dieser Zusammenkunft wissen, was sie zu tun haben.“ Vizebürgermeister Reiskopf (SPÖ) wünschte sich, dass die Bevölkerung in die Gemeindepolitik wieder Vertrauen habe, nachdem von vielen Bürgern offen der Unmut ausgedrückt worden war. „Ich verspreche Euch, die SPÖ wird hinter Euch stehen, wir werden nur der Planung von Einfamilienhäusern zustimmen.“

In der Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember wird die Umwidmung der ersten Bauphase mit ausschließlich kleinen Wohneinheiten behandelt. Gegen die hat eigentlich kaum wer was in der Siedlung,

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.