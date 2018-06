Besonderer Besuch im Schaugarten der Familie Ungersböck in Ebendorf: Gemeinsam mit TV-Gärtner Karl Ploberger wurde für die ORF-Serie „Natur im Garten“ gedreht. „Und das Kamerateam war begeistert von zahlreichen Filmmotiven, die sie in unserem Garten vorfanden“, erzählen Martina und Haimo Ungersböck.

Das ORF-Team hatte sich vor rund einem halben Jahr gemeldelt, um mit der Familie Ungersböck einen Drehtermin im Schaugarten zu vereinbaren. „Leider kam unser Wunschtermin, die Rosenhochblüte Ende Mai bzw. Anfang Juni nicht zustande“, erzählen die Ungersböcks. Denn der Schaugarten ist berühmt für seine Rosenblütenpracht.

Mitte Juni nahm dann ein 15- köpfiges ORF-Team den Garten in Beschlag, kam mit Stromgenerator, mehreren Kameras, einer Krankamera, Regieplatz und Maskenbildnerin. „Von 9 bis ca. 16 Uhr wurden die verschiedenen Gartenmotive in Bild und Ton gekonnt umgesetzt. Die außergewöhnlich freundliche und lockere Stimmung am Drehort machte den Tag zu einem besonderen Vergnügen“, erzählen Martina und Haimo Ungersböck.

„Karl Ploberger zeichnete sich im Interview trotz seiner Bekanntheit als äußerst einfühlsamer und lockerer Gesprächspartner aus“, waren sie von dem Fernsehstar begeistert.