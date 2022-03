Garteln als Ausgleich zum Berufsstress

Eigentlich sollte die Natur schon weiter sein, hatte sich Schaugärtner Haimo Ungersböck gedacht. Aber die frostigen Nächte der vergangenen Tage hatten sie wieder ausgebremst.

Martina und Haimo Ungersböck betreiben ihren Schaugarten, der während der Rosenblüte mit 200 verschiedenen Rosensorten eine sehenswerte Besonderheit ist, seit 15 Jahren. Während die Rosen gerade mal dabei sind, Knospen anzusetzen, haben sich Schneeglöckchen, Narzissen, Primeln Krokusse und Schneerosen in unterschiedlichsten Ausprägungen aus dem selbst hergestellten Mulch gekämpft und sorgen für Farbtupfer im noch winterlich anmutenden Garten.

Leute mit Burn-out haben oft keinen Lebensinhalt. Mit Garten schlittert man nicht so schnell in ein Burn-out.“

Haimo Ungersböck, Schaugärtner

„Für mich ist der Winter die schwerste Zeit, da kann man nichts im Garten machen“, gesteht Haimo Ungersböck: „Da bleiben einem nur Fachbücher und Kataloge.“

Was werden jetzt die ersten Tätigkeiten in der gerade beginnenden Gartensaison im Rosengarten sein? „Früher hat man die Rückschnitte bei Sträuchern und den Rosen schon im Herbst gemacht, das kommt jetzt im Frühjahr, um den Insekten im Winter noch Lebensraum zu geben“, sagt der Schaugärtner.

Mit dem Rosenschnitt wartet er bis zur Forsythienblüte: „Dann weiß man, dass keine starken Fröste mehr kommen.“ Sonst sind es eher nur Erhaltungsarbeiten, die im Schaugarten erledigt werden: Sturm- und Winterschäden werden beseitigt, ein neues Glashaus, der große Wunsch von Gattin Martina, wird aufgebaut und der große Gartenteich gepflegt. Außerdem wandern die ersten, eingewinterten Deko-Stücke wieder in das sprießende Grün.

Keine nackte Erde in Naturgarten

Sobald es wärmer wird, kann mit dem Auspflanzen begonnen werden, Anfang April wird dann Gras gesät: Denn noch im Herbst wurden einige Wegstücke neu verlegt, die Randbereiche des Weges müssen noch begrünt werden: „Denn in einem Naturgarten sieht man keine nackte Erde“, sagt Ungersböck.

Was ist die Faszination am Garteln? „Arbeit ist für mich nur das, was ich nicht gerne mache, alles andere ist mir ein Vergnügen“, lacht der passionierte Gärtner, für den die Arbeit in seinem Rosengarten Ausgleich zum fordernden Beruf in der Sonderschule ist: „Leute mit Burn-out haben oft keinen Lebensinhalt. Mit Garten schlittert man nicht so schnell in ein Burn-out“, lacht er.

Eine besondere Vorfreude hat er vor allem im Frühling: „Ich bin immer ganz gespannt, welche Rose es ist, die sich im Frühjahr als erste öffnet, welche das Rennen macht. Das kann ich dann gar nicht mehr erwarten“, strahlt Ungersböck regelrecht die Vorfreude aus.

Sein Rosengarten wird Ende Mai, Anfang Juni in Vollblüte stehen, Schautage gibt es nahezu jeden Sonntagnachmittag.

