Der Tod des Pferdes Giacomo dürfte doch kein Stichattentat eines Unbekannten gewesen sein, sondern Folge eines heftigen Schlages auf die Brust des Pferdes.

Das ergab die Obduktion des Tieres, die jetzt vorliegt: „Das Gutachten sieht eine serielle Trümmerfraktur im Bereich der linken Brustseite mit anschließendem Pneumothorax und Einblutungen in die Lunge“, zitiert die Mistelbacher Amtstierärztin Ulrike Leitner. Die Stichwunden, die nach dem Tod des Tieres diagnostiziert bemerkt waren, waren nichts anderes als Rippen, die sich nach außen gebohrt hatten.

Die Ursache? Die Amtstierärztin geht davon aus, dass Giacomo, geriatrisches Pferd der umstrittenen Pferdoase, Opfer von Rangkämpfen in der der Pferdeherde in der Offenstallanlage geworden ist. „Kann etwas anderes als der Hufschlag eines anderen Pferdes solche Rippenfrakturen verursachen?“, fragt Leitner: „Da müsste man schon mit einem Vorschlaghammer zuschlagen.“

Obfrau glaubt weiter an ein Attentat

Pferdeoase-Obfrau Michaela Herites glaubt weiter an ein Attentat eines Gegners der Pferdeoase: „Wir haben keine Tiere mit beschlagenen Hufen auf der Pferdeoase“, sagt sie: „Und Rangkämpfe gibt es bei unseren Pferden auch nicht.“ Wobei sie auf Nachfrage dann einschränkt: „Wir haben auf Druck der Bezirkshauptmannschaft einige Leittiere abgeben müssen. Klar kommt es da zu Verschiebungen in der Rangordnung in der Herde.“

Giacomo sei auf jeden Fall ein Einzelgänger gewesen, dem kein anderes Pferd zugegangen sei: „Da hat er immer gleich die Ohren angelegt“, sagt Herites, das hätten alle gewusst.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Fall sind noch nicht abgeschlossen, in der Vorwoche wurde Herites bereits von der Polizei in der Causa einvernommen.