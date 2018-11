Weiteres Ungemach kommt auf die Pferdeoase und Obfrau Michaela Herites zu: Dreizehn ehemalige Vereinsmitglieder der als Offenstall geführten Anlage haben eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg eingebracht.

Vorwurf: Tierquälerei und fragwürdige Finanzierung

„Uns geht es um die Pferde, um deren Haltung und um den Umgang von Herites mit Mensch und Tier“, sagt eine der Klagsführerinnen im NÖN-Interview. In der durch einen auf Pferderecht spezialisierten Anwalt eingebrachten Klage werfen sie Herites Tierquälerei und eine fragwürdige Finanzierung der Pferdeoase vor. Und auch manche Abläufe auf der Pferdeoase seien aus Sicht der Kritiker zu hinterfragen: So würden Personen ohne entsprechende Ausbildung Kinder unterrichten.

„Ich hab´ es vier Jahre dort ausgehalten“, sagt das ehemalige Vereinsmitglied: „Am Schluss waren meine Nerven am Ende. Geblieben bin ich nur wegen meines Pflegepferdes.“ Der Umgang auf der Pferdeoase sei rau gewesen: „Herites hat alles besser bewusst und hat alle nur niedergemacht.“

Warum sind die Vereinsmitglieder gegangen? „Weil ich ihnen kein Pferd verkaufen wollte“, sagt Herites zu den Vorwürfen. Sie sieht in der Kampagne der ehemaligen Vereinsmitglieder einen weiteren Versuch, sie und die Pferdeoase fertig zu machen. „Die Tierhaltung auf der Pferdeoase entspricht sicher nicht den üblichen Normen“, sagt Pferderechtler Stefan Stoiber, der die Gruppe der ehemaligen Vereinsmitglieder vertritt. Angezeigt wurden Vorfälle vor dem Jahr 2018.

Anzeige vor einem halben Jahr eingebracht

Wie finanziert sich die Pferdeoase? Vor dem Landesverwaltungsgericht gab Herites einen Einblick in die Finanzierung des Vereines: Aus Mitgliedsbeiträgen bekommt der Verein im Monat 7.000 Euro, die Futterkosten alleine belaufen sich monatlich auf 6.000 Euro. Was dann für die tatsächlichen Betriebskosten fehlt, wird von den Vereinsmitgliedern mit Stimmrecht zugeschossen. Insgesamt kommen so 10.000 bis 12.000 Euro im Monat zusammen. Sind Extraausgaben nötig, müssen die Vereinsmitglieder tiefer in die Tasche greifen, gab sie damals zu Protokoll. Eingebracht wurde die Anzeige vor einem halben Jahr, seither warten Anwalt Stoiber und seine Mandanten auf Nachricht der Staatsanwaltschaft.

Bei der weiß man allerdings von dieser noch nichts: Im Verfahren im September, als Michaela Herites in einem anderen Verfahren wegen des Verdachtes der Tierquälerei sich für eine Diversion schuldig bekannte, seien die Vorwürfe der ehemaligen Mitglieder nicht behandelt worden, sagt Staatsanwalt Friedrich Köhl. Die Kläger begeben sich jetzt auf die Suche, wo ihre Anzeige hängengeblieben ist, sagt deren Anwalt.