Unbeschreiblich, was man aus seiner Firmenhalle machen kann: Dass sie ein Händchen, nicht nur für Gartengestaltung haben, bewiesen Irene und David Hertl vergangene Woche, als sie das 20-jährige Bestehen ihres Ebersdrorfer Familienunternehmens mit großem Prominienzandrang feierten.

Am 8. September 1998 hatte David Hertl sein Gewerbe angemeldet und mit einem zwei-Personen-Betrieb gestartet. Heute hat er 16 Mitarbeiter und einen Lehrling. Und ist nicht nur im Betrieb engagiert, sondern stellt sein Know-how auch in der Wirtschaftskammer auf Landes- und Bundesebene zur Verfügung. „Als ich ihn kennengelernt hab, hab ich mir gedacht: Dieser junge Herr brennt für seine Sache“, will Gärtner- und Floristenbundesinnungsmeisterin Anka Lorencz nicht mehr auf die Mitarbeit von Hertl verzichten. Stolz auf David Hertl ist auch Bürgermeister Josef Tatzber, im Gemeinderat Chef des jungen Unternehmers: „Er hat jung begonnen und ist jung geblieben.“

Gratulationen kamen auch von Wirtschaftskammer-Bezirkschef Kurt Hackl: „Es gibt nicht viele, die über den Tellerrand seines Unternehmens hinaus sehen. Du bist ein Paradebeispiel dafür.“ Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl gratulierte ebenfalls: „Ich weiß, was es heißt, ein Unternehmen aufzubauen. Es ist großartig, was ihr in zwanzig Jahren aufgebaut habt.“ Dafür gab es Dank und Anerkennung der Wirtschaftskammer.

Landtagspräsident Karl Wilfing lobte das Gespür für den Zeitgeist, das David und Irene Hertl haben: „Vor 40 Jahren wäre so ein Unternehmen noch undenkbar gewesen. Aber heute geben viele gerne die Arbeiten in ihrem Garten an Professionisten ab“, sagte Wilfing. Das beginnt bei der normalen Pflege des Gartens und gehe bis zur Gartengestaltung und zum Bau von Naturbadeteiche. „Der wahre Luxus der heutigen Zeit ist der eigene Garten. Das ist das wertvollste, das wir haben. Es kostet uns Zeit, Raum und Zuwendung.“

Ebenfalls unter den Gästen: Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer und Innungs-Kollege Thomas Kaltenböck, der durch den Abend führte.