Muskateller war bei Trophy unschlagbar

Im Rahmen der Jungwinzer-Competence-Trophy im Stift Göttweig werden jedes Jahr aufstrebende, innovative Jungwinzer, die die Fachschule für Wein- und Obstbau in Krems absolviert haben, vor den Vorhang gebeten – einer der Preisträger kommt aus der Gemeinde Wilfersdorf.

In Kooperation mit der Weinbauschule zeichnet der St. Urbanus-Weinritterorden die besten Weine der Nachwuchswinzer aus. Gewertet wird in den drei Kategorien – „Weißwein Klassik“, „Weißwein Kräftig“ und „Rotwein“. Ermittelt werden die Sieger in verdeckter Kost von einer zehnköpfigen Jury. Auch heuer wurden beim Bewerb wieder mehr als 50 Weine eingereicht.

Die Siegerehrung fand wie immer beim Treffen des Konventikels NÖ des Ordens im Stift Göttweig (Bezirk Krems) statt. In der Kategorie „Weißwein Klassik“ ging der Sieg dieses Jahr an Daniel Stöger aus Ebersdorf. Sein Gelber Muskateller 2021 war einfach unschlagbar. Partnerin Karin Fritsch war neben den Vertretern des Ordens und Sponsoren die erste Gratulantin des ausgezeichneten Jungwinzers, der sich sichtlich sehr über die Auszeichnung freute.

