Ebersdorf Partner-FF kam zum Feuerwehrfest

Bürgermeister Josef Tatzber, Bürgermeister Helmut Arzt, Vizebürgermeister Josef Höller, FF-Kommandant Michael Vock. Sowie die Alt-Kommandanten Michael Vock sen. und Franz Lederer sowie Besucher von der Partnerfeuerwehr. Foto: Christoph Herbst

B ei wechselhaftem Juniwetter fand der diesjährige Feuerwehrheurige in Ebersdorf statt. Am Samstag hieß es zunächst zittern, da sich das Wetter sehr wechselhaft präsentierte. Der Wettergott hatte dann doch Erbarmen und stoppte den Regen, sodass der Samstagabend gut über die Bühne ging. Das Poybach Duo feierte ein Comeback und unterhielt die Festgäste in gewohnter Weise. Das Team der Feuerwehr Ebersdorf kümmerte sich um das leibliche Wohl der Gäste, die trotz des kühlen Wetters bis in die Morgenstunden blieben.

Der Sonntag startete mit der Festmesse im Feuerwehrhausgarten, die von Pfarrer Richard Maliga zelebriert wurde. Für die musikalische Begleitung des Gottesdienstes sorgte die Jungblutkapelle. Nach der Festmesse folgten Begrüßungs- und Dankesworte des Kommandaten Michael Vock jun. Besondere Freude löste der Besuch der Abordnung der steirischen Partnerfeuerwehr aus: Die Väter der Feuerwehrpartnerschaft - Franz Lederer und Michael Vock sen. - zählten neben den Bürgermeistern Josef Tatzber und Helmut Arzt sowie Vizebürgermeister Josef Höller zu den prominentesten Festgästen. Nach der Festmesse konnten wieder zahlreiche Gäste beim Feuerwehrheurigen begrüßt werden. Kommandant Michael Vock jun. und Chefkoch Rudolf Bauer sorgten für die Verpflegung. Die Jungblutkapelle spielte zum Frühschoppen auf, auch das Wetter präsentierte sich angenehm. Nach geselligen Stunden konnten die Mitglieder der FF Ebersdorf eine erfolgreiche Bilanz ziehen und mit den Abbauarbeiten beginnen, die schließlich am Montag beendet wurden.