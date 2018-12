Als die Gemeinden Wilfersdorf und Mistelbach vor über zehn Jahren einen Wirtschaftspark an der Brünner Bundesstraße und Trasse der künftigen Nordautobahn errichten wollten und beim Land anklopften, ob die Wirtschaftsansiedlungsagentur ecoplus den Park nicht errichten möchte, winkten die ab: Man habe schon zwei Parks in Wolkersdorf und Poysdorf, damit sei der Bedarf abgedeckt.

2018 ist das anders: Der Wolkersdorf brummt und ist der dynamischste Wirtschaftspark des Landes, kürzlich wurde die 100. Betriebsansiedlung gefeiert, dafür ist mit der A5 der Wirtschaftspark in Poysdorf in die Randlage gerückt. Er hat keine eigene Autobahnauffahrt.

Dafür liegt der Wirtschaftspark Mistelbach-Wilfersdorf am Knoten Mistelbach Ost günstig. Die erste Ausbaustufe ist nahezu abgeschlossen, an der Erweiterung wird bereits eifrig gearbeitet. Jetzt steigt ecoplus doch beim Wirtschaftspark ein: Die Agentur übernimmt 66 Prozent der Anteile, der Gemeindeverband Mistelbach-Wilfersdorf hält die restlichen 34 Prozent und bringt sein Gesellschaftsvermögen in die neue Gesellschaft ein.

Das bedeutet, dass die nächste Erweiterungsstufe des Wirtschaftsparks, geplant sind 14 Hektar, nur aus dem Kapital der neuen Gesellschaft finanziert werden kann. Die Gesellschaftergemeinden müssen dafür nichts vorstrecken bzw. zuschießen.

Außerdem erhoffen sich Mistelbach und Wilfersdorf durch den neuen Partner die Kontakte und das Know-how in der Vermarktung des Wirtschatsparks.

Der Mistelbacher Gemeinderat stimmte dem Einstieg von ecoplus im Wirtschaftspark einstimmig zu.