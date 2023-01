Lebensader zur Kapelle erneuert

Werbung

Die Holzbrücke in Eggersdorf hat bis dato gute Dienste geleistet, sie ist nun in die Jahre gekommen. So war es jetzt an der Zeit, diese zu erneuern.

Die Verbindung zur Kapelle, die von den Eggersdorfern liebevoll „Kathedrale“ genannt wird, wird im Ort als „Lebensader“ angesehen. Nach Absprache mit dem Dachverband und Einholung von erforderlichen Genehmigungen wurde der Bestbieter ermittelt.

Die Firma Stahlbau Schreier aus Wolkersdorf erhielt den Zuschlag und errichtete die Brücke in zügigem Tempo. Die Kosten hierfür betrugen 22.000 Euro. Insbesondere Bürgermeister Thomas Ludwig freut sich, dass dieses Projekt noch vor Jahresende abgeschlossen werden konnte.

