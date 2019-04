Im Rahmen einer Festsitzung des Gemeinderates konnte Bürgermeister Reinhard Künzl die Arbeit von Hubert Bayer als Bürgermeister von Drasenhofen würdigen.

Bayer wurde 1970 in den Gemeinderat gewählt, wo er bis 1980 tätig war.

Nach einer politischen Auszeit von fünf Jahren lenkte er 20 Jahre als Bürgermeister die Geschicke von Drasenhofen (die Gemeinde wurde 1971 mit Kleinschweinbarth, Stützenhofen und Steinebrunn vereinigt).

Sein Engagement für die Gemeinschaft brachte Bayer aber auch als Feuerwehrkommandant, als Rot Kreuz Einsatzfahrer und als Mitglied des ÖKB Drasenhofen ein. In seine Amtszeit fielen die Fertigstellung des Amtshauses, der Bau der Kläranlage und des Kanales, sowie die Renovierung des Polizeigebäudes und viele weitere Projekte. So etwa das Sammelzentrum, der Bauhof und die Schule.

Vor allem auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Nachbarn in Mikulov und der Partnerschaftsball sind zu erwähnen, wie auch die Zweisprachigkeit in Schule und Kindergarten.

Um die 30-jährige Arbeit zum Wohle der Gemeinde besonders zu würdigen hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst Hubert Bayer den Ehrenring der Gemeinde Drasenhofen zu verleihen. „Bayer, der auch das Wappen von Drasenhofen angeregt hat, ist damit der erste Ehrenringträger mit dem färbigen Wappen von Drasenhofen“, betont Bürgermeister Künzl, der gemeinsam mit Vizebürgermeister Herbert Pech die Verleihung vornahm.

„Als wir in den Siebzigerjahren in die Gemeindearbeit angingen, mussten wir sehr viel in Eigenregie angehen. Da packten die Gemeinderäte eifrig mit an um Projekte wie die alte Schule, welche danach zum Kindergarten wurde, zu ermöglichen“, erinnert sich der Ehrenringträger.