Schon von weitem bemerkte er eine Rauchsäule über der A5. "Ich dachte zuerst an einen Großbrand, weil die ganze Autobahn unter Rauch stand", erzählt der Pannenfahrer.

"Ich habe dann schon den Stau gesehen und einige Meter von der Unfallstelle entfernt ist nichts mehr gegangen. Mir war klar, da brennen Autos und ich habe einen Feuerlöscher in meinem Pannenfahrzeug", so Habermann. Also folgte er der Polizei durch die letzten Meter der Rettungsgasse zur Unfallstelle.

"Man hat gemerkt dass viele Angst hatten hinzugehen"

"Ich war zuerst unsicher, ob ich das darf, aber mir war klar, ich kann und muss helfen." Ein Auto stand in Flammen, ein Verletzter war mit seinem Fuß noch im brennenden Wrack eingeklemmt. Als Fahrzeuge des Straßendienst sind Pannenfahrzeuge zum Befahren der Rettungsgasse berechtigt. Und: Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Hilfe in einem Notstand würde auch grundsätzlich eine Verwaltungsübertretung rechtfertigen.

Gemeinsam mit anderen Autofahrern hielt Habermann mit dem Feuerlöscher die Flammen unter Kontrolle, bis gleich darauf die Feuerwehr eintraf. Mit einem Wasserkanister aus seinem Pannenfahrzeug versuchte er den eingeklemmten Fuß des Verletzten vor dem Feuer zu schützen, bis die Unfallopfer von den Rettungskräften befreit und versorgt werden konnten.

"Man hat gemerkt dass viele Angst hatten hinzugehen und zu helfen, weil sie glaubten, dass der Tank explodieren könnte. Aber ich weiß ja aus meiner Arbeit, dass das nicht so schnell passiert", erzählt der Pannenfahrer. Es war nicht das erste Mal in seiner 36-jährigen ÖAMTC-Karriere, dass Friedrich Habermann mit schlimmen Unfällen konfrontiert wurde. "Als Pannenfahrer ist man jeden Tag unerwarteten Dingen und auch Gefahren ausgesetzt und hilft überall, so gut es geht und möglich ist."

Friedrich Habermann wurde die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.