Dreiländereck: Hohe Auszeichnungen für Weinviertler

Mit Entschließung des Bundespräsidenten wurde das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Landeskammerrat a.D. Roman Bayer aus Falkenstein, Obmann der Bezirksbauernkammer Mistelbach, verliehen. Roman Bayer bewirtschaftet in Falkenstein neben einem Ackerbaubetrieb - 40 Hektar Weingärten und eine Buschenschank und zählt zu den führenden Winzern im Weinviertel, trägt seit vielen Jahren in seinen Funktionen durch sein fundiertes Praxiswissen, insbesondere in den Fachausschüssen der Interessenvertretung wesentlich dazu bei, die Anliegen seines Berufsstandes aufzugreifen und folglich die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft zu optimieren.

Darüber hinaus hat das Land Niederösterreich das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich an Rosalia Rahming aus Ottenthal, ehem. Geschäftsführerin des Regionalentwicklungsvereins Weinviertler Dreiländereck, verliehen. Rahming hat 20 Jahre lang mit Herz und Seele und sehr erfolgreich die Geschicke der 18 Gemeinden umfassenden Kleinregion geführt, war maßgeblich an der Initiierung und Umsetzung vielfältiger Projekte vom Regionsfest, über Rad- und Wanderopenings bis hin zur beliebten Obstbaum-Apfelsaft Aktion beteiligt und konnte durch ihre kompetente Arbeitsweise das Regionsbewusstsein steigern und den gemeindeübergreifenden Austausch fördern.

Das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich wurde durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an Waltraud Wiesinger aus Ketzelsdorf, ehemalige Oberlehrerin der Neuen Mittelschule Poysdorf, verliehen. Waltraud Wiesinger leistete durch ihren innovativen Unterricht in Deutsch und Leibesübungen einen großen Beitrag zum Ansehen der Mittelschule Poysdorf und war in punkto Bewegungsmotivation Pionierin, so verstand sie es, die Schülerinnen mit den verschiedensten Sportarten vertraut zu machen, aber auch für den Tanz zu begeistern und sie ist nun als Kirchenchorleiterin, als Mesnerin und gestaltende Kraft des Dorfmuseums "Altes Milchhaus" eine tragende Säule der Ortsgemeinschaft von Ketzelsdorf.

Bei einem kleinen Empfang im Büro von Landtagspräsidenten Karl Wilfing wurde auf diese Auszeichnung angestoßen.

