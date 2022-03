Ehrungen bei Hauptversammlung des Schützenvereins Mistelbach

Werbung

Zur Jahreshauptversammlung konnte Oberschützenmeister Josef Kohzina zahlreiche Mitglieder begrüßen. Unter den Teilnehmern war auch der Landesoberschützenmeister des NÖ Schützenbundes Franz Obermann, Ehrenoberschützenmeister Franz Macher, die Gründungsmitglieder Bezirksjägermeister a.D. Herbert Schmid, Bezirksförster a.D. Josef Fickl und Stefan Novak sowie der Oberschützenmeister a.D. Herbert Wunsch. Mehrere Ehrengäste und Mitglieder waren wegen Corona-Erkrankung entschuldigt.

Mit der Ehrenfanfare durch die Jagdhornbläser wurde die Ehrung verdienter Schützenräte eingeleitet. In Würdigung erbrachten Engagements und besonderen und langjährigen Leistungen um und für den Schützenverein Mistelbach wurde das „Ehrenzeichen in Silber“ und gleichzeitig Dank und Anerkennung überreicht und ausgesprochen an Marion und Christian Lehrner, an Peter Winkler, an Rudi Dorn und an Franz Draxler.

Abschließend wurde Peter Weber als neuer Schützenrat vorgeschlagen und auch einstimmig ernannt. Peter Weber ist langjähriges Mitglied beim Schützenverein Mistelbach und hat in den letzten Jahren tatkräftig bei diversen Arbeiten und auch bei der Abhaltung verschiedener Bewerbe und Events mitgearbeitet und stellt eine Bereicherung für den Verein dar.

Bereits am kommenden Freitag findet der nächste Faustfeuerwaffen-Bewerb statt. Es folgen mehrere jagdliche als auch sportliche Schießveranstaltungen. Der Landesschützentag wird am 5. Juni abgehalten. Der Bezirksjägertag ebenfalls in Mistelbach am 19. Juni.

