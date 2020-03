Bei der Ausstellung „Straßengeschichte(n) im Schloss Wolkersdorf 2013“ haben wir Spätantike und Frühmittelalter nur am Rande gestreift, obwohl ich in diesem Forschungsgebiet eigentlich zuhause bin, erzählt Wolfgang Galler. Jetzt hat sich das geändert: Galler präsentierte in Eibesbrunn sein Buch „Straße und Handel – Siedlung und Herrschaft“ über Handels- und Verkehrswege im Grenzraum zwischen Niederösterreich, Mähren und der Slowakei von der Mitte des 11. Jahrhunderts n.Chr.

„Gerade die Vielzahl von Völkern, die den Grenzraum zwischen Niederösterreich, der Slowakei und Mähren in dieser Zeit (mit-)prägten, macht diese Geschichte so spannend“, erzählt Galler: „Den Verlauf der Straßen und Wege, die sich in diesem Gebiet an naturräumlichen Gegebenheiten, wie Bächen und Flüssen, oder Höhenzügen orientierten, berührte dies hingegen kaum.“ Geändert habe sich nicht die Funktion der Straße, sondern die Benutzer.

Ein Beispiel? „Obwohl sie schon in römischer Zeit wesentlich wichtiger war als landläufig angenommen und dann an Bedeutung noch weiter zulegte, ist die heutige Brünner Straße bzw. die ihrem Verlauf folgende A 5, eine der wesentlichsten Straßen im Osten Österreichs“, weiß Galler: „Das liegt etwa am Bedeutungszuwachs Wiens im Hochmittelalter.“ Auch der Bau der Wolfbrücke, welche im Jahre 1439 erstmals alle Donauarme überspannte, habe einen wichtigen Einfluss auf den Straßenverlauf gehabt.

In der Zeitspanne, die das Buch behandelt, wurden verstärkt Identitäten konstruiert, um den Zusammenhalt von Gruppen zu festigen. „Auch wenn man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen kann – aber solche Versuche, ein gemeinsames Bewusstsein zu schaffen, gibt es heute noch.“ Das zeige sich etwa an den aktuellen Bemühungen, das Bewusstsein für die Region Weinviertel zu stärken.

Die Drucklegung eines solchen Buches sei keine Selbstverständlichkeit und neben dem Arbeits- auch mit großem finanziellen Aufwand verbunden. „Deshalb sei besonders den Verkehrsbetrieben Gschwindl, allen voran Herbert Gschwindl sen. und jun. gedankt, die dies erst ermöglicht haben“, sagt Galler, der sein Buch bei den Gschwindls präsentierte.

„Übrigens steht auch die Geschichte dieses Unternehmens in einem engen Bezug zu den Straßen der Region und das nicht nur durch die Profession als Verkehrsunternehmen.“ Als nämlich Mitte der 1920er-Jahre der Abschnitt der Brünner Straße beim „Kasanwirt“ (heute Raststation Hochleithen) gepflastert wurde, war es einer der ersten Aufträge der damals jungen Firma, die Pflastersteine dafür mit dem Pferdefuhrwerk anzuliefern.