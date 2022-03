Statisch wieder sicher Eibesthal: Brücke in der Mahdergasse wurde erneuert

Lesezeit: 2 Min Team Mistelbach

Lokalaugenschein auf der neuen Brücke in Eibesthal: Gemeinderat Michael Schamann, Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vizebürgermeister Manfred Reiskopf, Stadträtin Dora Polke, Ortsvorsteher Matthias Schöfbeck und Gemeinderat Wolfgang Inhauser. Foto: Stadtgemeinde Mistelbach

Die 100-jährige Brücke in der Eibesthaler Mahdergasse, bei der aufgrund des hohen Alters die Sicherheit und die statischen Anforderungen nicht mehr gegeben waren, wurde neu errichtet. „Die Tragfähigkeit der alten Brücke in Eibesthal entsprach nicht mehr den heutigen Sicherheitserfordernissen", sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll: "Aus diesem Grund hat sich die Stadtgemeinde Mistelbach dazu entschlossen, eine neue Brücke zu errichten, um so das sichere Befahren wieder zu gewährleisten." Am 25. März gab es einen Lokalaugenschein.