Eibesthal: "Die Schenaren" gewannen beim Riesenwuzzler .

Der USC Vitalbetreuung Eibesthal veranstaltete am 14. August, sein 9. Riesenwuzzlerturnier. Bei herrlichem Wetter rangen 32 Mannschaften – so viele wie noch nie – um den Turniersieg. Die Teams waren aus den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf angereist, sogar Spieler aus Wien nahmen am Turnier teil.