Einzigartiges Figurentheater: Letzter Feinschliff

Die Spieler der Eibesthaler Passion proben seit Herbst für die bevorstehende Premiere am 25. Februar. Die ersten Vorbereitungen fingen schon vor über einem Jahr an. Aufgrund der Pandemie musste statt der gewöhnlichen fünfjährigen eine achtjährige Pause eingelegt werden. Ab Montag starteten nun die letzten Proben auf der tatsächlichen Bühne. „Jetzt wird es ernst“, so Mitwirkender Andreas Strobl.

Die Passion reizt neben ihrem historischen Aspekt vor allem durch ihre Einzigartigkeit, die Passion als Figurentheater ist europaweit nur in Eibesthal vorhanden. Neben der besonderen Form von Theater ist diese gleichzeitig auch eine besondere Form der Glaubensverkündigung. Der Zeitpunkt der Fastenzeit als Vorbereitung für Ostern ist daher sehr bewusst gewählt worden.

Maria Magdalena im Fokus

Bei der diesjährigen Inszenierung ist vermehrt Maria Magdalena im Fokus. „Es wird kleine Unterschiede zu den Aufführungen von 2015 geben, jedoch wird man auch vieles wiedererkennen sowie Zeit haben sich neu zu inspirieren“, meint Strobl.

Der aus Dresden stammende Volkmar Funke übernimmt wieder, wie 2015, die Regie. Dieser verbrachte die zweimonatige Intensivprobenzeit hier in Eibesthal. Die Passion ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren: Der Text aus dem Evangelium nach Markus, die Figuren, die Spieler, die live gespielte Passionsmusik, sowie die Lichtarbeit kreieren ein Gesamtkunstwerk. Insgesamt beteiligt bei der Passion sind ungefähr 100 Personen, darunter 20 Spieler mit Doppelrollen und zehn Musiker.

Gespielt wird von 25. Februar bis 2. April, jeweils Samstag und Sonntag in der Pfarrkirche Eibesthal.

Die Vorfreude der Mitwirkenden ist groß.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.