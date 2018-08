Teures Happy End rund um die 17-jährige blinde und taube Katze, um die der Verein Pfötchenhilfe und der Besitzer zwei Wochen lang stritten: Erst als 507 Euro auf den Tisch gelegt wurden, bekam der Eibesthaler seine Katze zurück. Besonders glücklich darüber ist die behinderte Tochter des Katzenbesitzers, da sie besonders an dem Tier hängt und sie vermutlich auch ausschlaggebend dafür war, dass sich beide Seiten doch einigten.

Die Vorgeschichte: Die Katze wurde am 11. August im Eibesthaler Unterort gefunden und, da sie vorerst keinem Besitzer zugeordnet werden konnte, der Pfötchenhilfe – einem Verein, der sich hauptsächlich um Streunerkatzen und deren Kastration kümmert – übergeben.

Da für den Verein die Fundkatze abgemagert und verwahrlost aussah, brachte man sie zum Tierarzt: „Sie war nicht nur extrem verfloht und verwurmt, sie konnte auch aufgrund der schlechten Zähne nur unter großen Schmerzen fressen“, erklärte Renate Wimmer, Obfrau der Pfötchenhilfe, auf Facebook. Eine Beschreibung, die seitens des Katzenbesitzers zurückgewiesen wurde. In der Folge setzte es eine Anzeige wegen des Verdachts der Nötigung gegen den Verein und eine Anzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei gegen den Besitzer.

„Wir haben dieses „Lösegeld“ bezahlt, weil wir die Katze nicht noch länger bei diesem Verein wissen wollten“Katzenbesitzer

Ergebnis der Aktion: eine Rechnung von drei verschiedenen Tierärzten in der Höhe von 216,44 Euro. Hinzu kamen 51 Euro für den Nachteinsatz für den Verein und 210 Euro, die die Pfötchenhilfe für die Betreuung während jener Zeit verrechnete, in der die Katze nicht an den Besitzer zurückgegeben wurde.

„Uns wäre es lieber gewesen, wenn die Katze in unserer Obhut geblieben wäre“, sagt Wimmer. Die Anwälte von Verein und Katzenbesitzer handelten schlussendlich einen Vergleich mit der entsprechenden Zahlung aus. „Wir haben dieses „Lösegeld“ bezahlt, weil wir die Katze nicht noch länger bei diesem Verein wissen wollten“, heißt es aus der Familie.

Unterdessen wehrt sich der Verein gegen die Vorwürfe auf Facebook, es würden willkürlich fremde Katzen eingefangen, um damit Gewinne zu erzielen: „Vom erhaltenen Betrag behalten wir nur den Anteil ein, der zur Deckung der Tierarztkosten notwendig ist“, heißt es in einer Stellungnahme. Der Rest – 286,20 Euro – wurde an die Humanitas Katzenhilfe gespendet.